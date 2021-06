La darrera jornada de portes obertes l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC), que ha tingut lloc de nou de manera virtual com conseqüència dels efectes de la covid-19, ha tornat a ser un èxit i ha comptat amb 100 persones inscrites, de les quals s’espera que una gran part acabin sent futurs i futures estudiants de l'EPSEM.

Com en les anteriors, la jornada ha funcionat mitjançant videoconferències a les quals han accedit els inscrits segons els seus interessos. Primer, s'ha fet una sessió general on ha assistit tothom per explicar els trets generals de l'escola i el funcionament de les portes obertes. Després, s’han obert les videoconferències programades per a cada grau o màster a totes les persones inscrites, que podien entrar a les que volguessin. En aquestes trobades virtuals, professorat, estudiants i membres de les associacions d’estudiants han presentat el centre docent i cadascun dels sis graus i dos màsters que s'hi poden cursar.

Aquestes sessions informatives virtuals han permès als futurs alumnes conèixer els estudis i resoldre dubtes sobre els graus o màsters que els interessen, les seves sortides professionals, així com informació complementària sobre la vida universitària, la mobilitat internacional i les pràctiques.

La virtualitat d’aquestes sessions també ha permès constatar els avantatges que suposa aquest format per als estudiants que venen de lluny i s'està valorant, per tant, la possibilitat de combinar jornades presencials amb alguna de virtual per cursos propers. En aquest sentit, i per facilitar la presència de persones d’altres entorns, nacionals, internacional o de l’àmbit empresarial, s'han adaptat els horaris de les sessions informatives dels màsters.

Aquesta ha estat la quarta jornada de portes obertes virtuals de la UPC Manresa. A la primera, que es va fer el 26 de febrer, hi van assistir unes 250 persones; a la segona, la del 24 d’abril, s’hi van inscriure 180 persones, i a la tercera ho van fer 100 persones. Com ja es va fer en les jornades del curs anterior, les sessions es realitzen en grups reduïts per poder donar una millor atenció als participants.

Visita presencial al Campus UPC Manresa

Ara que la situació ho permet, s’ha programat una visita presencial a les instal·lacions de la universitat. Tindrà lloc durant el mes de juny i només hi podrà accedir qui hagi participat a les jornades de portes obertes de graus i sessions informatives de màsters virtuals d’aquest curs.

Les persones interessades s’hi hauran d’inscriure prèviament per tal de garantir una organització de la visita adaptada a la normativa actual i ens grups reduïts.

Estudis de la UPC Manresa

L’EPSEM, el centre docent de la UPC a Manresa, ofereix els estudis de grau en Enginyeria Minera, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Enginyeria de Sistemes TIC i Enginyeria d'Automoció, així com els màsters universitaris en Enginyeria dels Recursos Naturals i en Enginyeria de Mines.

També ofereix el postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials i el programa de doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient.