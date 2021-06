La demanda que a Manresa hi hagués una Unitat de Trànsit ve de lluny. De fet era previst que es posés en marxa fa tres anys, però problemes pressupostaris primer, i l’emergència sanitària després, va fer que s’anés ajornant un projecte que fins i tot ja tenia els professionals formats per tirar-lo endavant. Aleshores només hi havia una Unitat de Trànsit a Catalunya. Concretament a Barcelona. Ara Manresa serà la quarta ciutat catalana amb un servei d’aquest tipus.

El retard va provocar una primera reacció, l’any 2019, de col·lectius manresans que defensen els drets i les llibertats de les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI). Un centenar de persones es van manifestar a la plaça Major i van fer públic un comunicat en el qual criticaven que no es posés en marxa la Unitat de Trànsit al Cap Bages de plaça Espanya tal i com era previst.

Al comunicat s’assegurava que l’únic opció que tenien les persones transsexuals era desplaçar-se a Barcelona, i que s’havia d’obrir immediatament el servei per facilitar el trànsit a tota la gent de les comarques centrals. La unitat cobrirà la Regió Sanitària de la Catalunya central: Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Moianès, Anoia i Osona.

Ja el març d’aquest any va tornar a emergir el malestar entre el col·lectiu transsexual i LGTBI pel retard en l’obertura del servei. En aquesta ocasió al ple municipal de l’Ajuntament de Manresa durant el debat d’una proposició dels grups municipals del govern, ERC i Junts pe Manresa, en a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d’una llei trans estatal. Era la primera vegada que es debatia sobre transsexualitat en un plenari municipal.

El govern va convidar a adreçar-se al ple Lucca Marín Molina, del col·lectiu Aldarull que defensa els drets i llibertats de les persones LGTBI i també a títol individual. Marín va lamentar el retard de la unitat, i va acusar Esquerrai Junts d’obstruir-lo. Va agrair, no obstant, que es donés veu al col·lectiu de persones trans i no binàries, les que tenen una identitat de gènere que se situa ora de la classificació tradicional home/dona.

La regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz, va negar que el govern hagués posat obstacles a la Unitat de Trànsit, mentre que l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va destacar que el debat al plenari és important perquè «fem un pas més cap a la igualtat».

A l’abril passat, coincidint amb el Dia de la Visibilitat Trans, mig centenar de persones es van concentrar davant l’Ajuntament, a la plaça Major, per reclamar, novament, el servei. Van denunciar «la invisibilitat» a la que estan sotmesos.

El desllorigador va arribar el maig, quan Salut va informar a l’Ajuntament de Manresa i al Consell Comarcal del Bages que es desencallava el projecte.

A la comarca hi ha el Grup Transfamílies del Bages per compartir experiències, reflexions i aprendre respecte aquest tema.