Dijous a 2/4 de 8 de la tarda, a l’Auditori del Conservatori Municipal de Música, es farà la presentació del Debat Constituent a Manresa amb Lluís Llach i Albert Coll, coordinador tècnic.

El Debat Constituent va néixer l’any 2018 amb la voluntat d’iniciar un procés de participació ciutadana obert, transversal i plural que permeti donar respostes als reptes de futur del país i superar l’actual marc autonòmic, a partir d’un debat nacional, on és la ciutadania organitzada qui lidera i impulsa el futur de Catalunya.

El 27 de maig, el Debat Constituent va entrar en la fase participativa i, fins el 31 de desembre, s’estimularà la ciutadania perquè de forma plural, transversal i innovadora se sumi al procés participatiu que definirà les bases constitucionals de la Catalunya del futur. Per donar consistència a aquest s’han posat en marxa tres eines: la web www.debatconstituent.cat, l’App Debat Constituent, i s’han format més de cent Enteses regionals, comarcals i locals (amb més d’un miler de voluntaris) que promouran i incentivaran la participació, una d’aquestes Enteses és la del Bages.

L’App Debat Constituent (disponible a Google Play i Apple Store) es pot descarregar de forma gratuïta. Amb aquesta App tots els participants es poden registrar de forma senzilla i intuïtiva per accedir, posteriorment, al qüestionari que hi ha a la plana web.

El procés de registre es fa en dues fases (primer a l’App i, després, a la web) per garantir l’anonimat de cada un dels participants, però alhora assegurar que compleixen els requisits (han de ser majors de 16 anys i han de tenir domicili de residència a Catalunya). Un cop fet el procés de verificació de la informació, les úniques dades que queden guardades al servidor són l’edat, el gènere i el codi postal dels participants.

Garantir la pluralitat

Un dels objectius d’aquest procés és garantir la pluralitat i que el màxim nombre de ciutadans i ciutadanes de més de 16 anys es registrin i participin en el procés. Per això, s’ha elaborat un qüestionari que inclou tots els paràmetres que condicionen la definició d’una constitució democràtica. Les respostes al qüestionari, dividit en set àmbits (Elements Constitutius; Drets; Participació Política i Organització del Poder; Organització Territorial; Règim Econòmic; Territori, Recursos Naturals, Sectors Estratègics i Empreses Públiques; Seguretat i Relacions Internacionals) i els seus corresponents subàmbits, permetran conèixer les grans línies generals per les quals hauran de transcórrer les futures normes de convivència del país.

Per garantir l’accés de la ciutadania a tota la informació i per donar un impuls a la participació, i la transversalitat, les Enteses repartides per tot el país, organitzarem fins a final d’any debats públics, presencials i telemàtics. Com a Entesa del Bages volen contactar amb les entitats i organitzacions socials per intentar que el màxim de ciutadanes i ciutadans se sumin al procés participatiu.

Un cop acabada aquesta fase participativa, tota la informació recollida arreu del territori es posarà a l’abast del Fòrum Cívic i Social que serà l’ens encarregat de redactar la síntesi de les propostes de la societat civil i fer-les arribar al Parlament de Catalunya com a base de la futura constitució del país.