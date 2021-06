L’alcalde, Marc Aloy, va explicar ahir en una roda de premsaque «en aquests temps en què la pandèmia ha incrementat la crisi social i econòmica que ja patíem, demanem ajuda per part de la Diputació de Barcelona per recuperar una bona activitat».

Després de reunir-se amb la presidenta de la Diputació, Núria Marín Martínez, Aloy assegurava que algunes de les ajudes que necessiten han de servir per desencallar sòl industrial i desenvolupar el museu barroc de Catalunya, un projecte cultural de primer nivell, entre d’altres aspectes.

Marín, per la seva part, va dir que la Diputació treballa per «desenvolupar els territoris» i que «un territori com aquest, necessita la nostra col·laboració». Va argumentar que «ha estat una reunió productiva perquè hem pogut conèixer de primera mà la situació actual de Manresa, una ciutat amb un patrimoni molt important, però que té els seus reptes i problemes». L’Ajuntament de Manresa, també va demanar col·laboració per encarar amb força el projecte Manresa 2022. Aloy va afirmar que «farà 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, un dels grans humanistes de l’època del Renaixement. Era un moment de grans transformacions i ho torna a ser ara que estem en mig d’una crisi. És el moment d’utilitzar aquesta figura com a repte universal».