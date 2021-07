L’anunci de l’Ajuntament que ha finalitzat els treballs per habilitar una petita pista esportiva en un espai comprès entre el parc de la Balconada i les edificacions residencials del carrer d’Oleguer Miró 6-8 ha generat les queixes de l’Associació de Veïns de les Escodines. La seva presidenta, Carme Carrió, ha explicat que aquesta pista sorgeix del Consell de Districte Centre, l’any 2018, però que, enlloc de fer-la a les Escodines com es va demanar, l’Ajuntament l’ha acabat habilitant a la Balconada, que pertany al Consell de Districte de Llevant, però amb el pressupost d’un altre districte.

Segons l’Ajuntament, «els treballs tenen un pressupost de 15.539,81 euros i donen resposta als acords del Consell de Districte Centre de 2017 i 2018, mitjançant els quals es va reservar un import per al desenvolupament d’un espai de joc per a adolescents, consistent en una pista esportiva a la cara sud del convent de Santa Clara».

Carrió explica que «l’aprovació d’aquesta pista es va fer l’any 2018, en el Consell de Districte Centre, amb la votació de tots els integrants» i que «el barri de la Balconada pertany al Consell de Districte de Llevant, i no al Centre. En aquesta aprovació, es va decidir que els 15.000 euros dedicats a la pista fossin per a les Escodines, que formem part del Districte Centre, ja que sempre havíem demanat un espai de joc per als infants, del qual n’està molt mancat el barri». En concret, el volien «per sobre del convent de Santa Clara, que no podia fer-se, però nosaltres no ho sabíem, i es podia buscar un altre lloc, i no es va fer».

La presidenta veïnal afegeix que «hem tingut varies reunions amb l’Ajuntament. En primer lloc, el regidor Josep Gili va comunicar-me que havien trobat en un calaix el projecte que des del 2018 estava adormit i silenciat, i ens va demanar si el volíem tirar endavant. Com no podia ser de cap altra manera, vam dir que sí i en les reunions següents vam conèixer el projecte i la ubicació, però no que fos de la Balconada perquè ja hauríem dit que un projecte del Districte Centre no es podia fer en un altre districte».

Carrió es pregunta «què passa ara, que s’ha fet una mala pràctica per part dels responsables del Ajuntament respecte a la despesa dels 15.000 euros, que han passat a un consell de districte al qual no corresponen. Sincerament, no ho entenem, ni nosaltres ni la Balconada, que en cap moment no havia demanat una pista al lloc que s’ha fet», assegura.