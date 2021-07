L’Ajuntament de Manresa ha presentat al Patronat de La Cova les actuacions que es duran a terme entorn del santuari per millorar la mobilitat de la zona, amb la vista posada al 2022, any en què es commemoren els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a la ciutat. Es tracta d’un seguit d’actuacions que, en el seu conjunt, pretenen endreçar el sector i donar prioritat als vianants, que guanyaran espai al voltant del conjunt patrimonial.

En primer lloc, es renovarà el ferm de la plaça del santuari, suprimint les voreres, executant una calçada única i eliminant els aparcaments. Al camí de la Cova es repintarà un pas de caminants fins al santuari —vinculat a l’arribada del Camí Ignasià—, se sanejarà el mur nord-est (eliminació d’herbes i arbustos) i es renovaran els vinils dels dos plafons patrimonials.

També està previst restringir el pas de vehicles procedents de la Via Sant Ignasi. Per aquest motiu, s’instal·larà un panell electrònic a l’entrada de Manresa pel Pont Vell en el qual s’indicarà en temps real la capacitat dels tres aparcaments municipals que hi ha als voltants: Quatre Cantons, La Seu Centre (plaça de la Reforma) i Centre Històric, que quan es posin en marxa les mesures passarà a obrir també els diumenges i festius. Amb aquesta proposta, es pretén buidar de vehicles l’accés a La Cova i, a la vegada, facilitar que els visitants de fora la ciutat passegin pels carrers de Manresa, fet que permetrà incentivar el turisme, la restauració i el comerç local.

Els autobusos sí que podran accedir fins al santuari, però seguint la mateixa filosofia només ho podran fer per deixar-hi els visitants. Tot seguit, hauran de dirigir-se a aparcar al lloc reservat per a autobusos que hi ha al Passeig del Riu o a la zona del Congost.

Les actuacions tenen la voluntat de facilitar l’arribada de visitants a La Cova i de promocionar a la vegada que aquests visitants trepitgin tant com puguin la ciutat de Manresa. Per aquest motiu, els autobusos podran fer la recollida dels seus passatgers també a la plaça Valldaura, fet que faria que els visitants, un cop hagin sortit de La Cova, entrin al Centre Històric de Manresa i puguin passejar fins a Sant Domènec, on hi ha el renovat Espai 1522. Entremig, s’hi trobaran espais com el Carrer del Balç, la plaça Major, la Seu i diversos carrers comercials, entre altres indrets d’interès.

Les actuacions s’executaran aquest estiu i tenen un pressupost global de 65.000 euros. Aquesta setmana arrencaran els treballs de desbrossament i les obres a l’esplanada d’accés al santuari, motiu pel qual s’hi prohibirà l’estacionament. Durant aquesta actuació, que té una durada aproximada de tres setmanes, es tallarà el trànsit de vehicles del Camí de la Cova des del Carrer Nou de Santa Clara i des de l’accés al Centre d’Espiritualitat, a l’esplanada del Santuari de La Cova.

La Cova, bressol dels Exercicis Espirituals

En una de les balmes més característiques del paisatge manresà, enclotada però amb una vista frontal de la muntanya de Montserrat i de la vall del riu Cardener, diu la tradició que Ignasi de Loiola s’hi va retirar una temporada per meditar i escriure els cèlebres Exercicis Espirituals. Amb el pas dels anys, aquella senzilla coveta s’ha acabat convertint en l’edifici més monumental i fastuós de la ciutat. Damunt de la roca natural s’hi ha erigit un imponent santuari, que s’ha convertit indiscutiblement en lloc ignasià per excel·lència de la ciutat i en un dels referents més universals del món jesuític.

Al Santuari de la Cova de Sant Ignasi, paisatge i arquitectura es fusionen d’una manera sorprenent, tot formant una façana artificial sobre el puig de Sant Bartomeu, que és un dels elements més visibles de l’entrada de Manresa. La seva decoració, amb una barreja d’estils que conjunta el barroc de l’escola escultòrica manresana amb el modernisme de Josep Llimona, esdevé un tret d’identitat que diferencia aquest santuari de la resta d’espais patrimonials de la nostra ciutat.

El Santuari de la Cova ha transformat la seva decoració interna aquest 2021. L’artista i jesuïta eslovè Marko Rupnik ha instal·lat un conjunt de mosaics que decoren les vuit capelles laterals de l’església de la Cova de Manresa. També ha estrenat l’Oratori Montserrat, que s’inaugurarà oficialment aquest 31 de juliol.