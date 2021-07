L’equip de govern d’ERC i JxM canviarà l’any que ve la forma com els ciutadans tenen accés als contenidors de rebuig i reciclatge. Fins ara s’havia informat que cada família tindria una targeta per obrir el contenidor gris i el marró, que estaran tancats. Al d’orgànica (marró), s’hi podrà accedir tots els dies, però al gris (brossa), només un dia per setmana, llevat de casos en què es consideri justificat. En el cas del comerç s’implantarà el sistema de porta a porta. Ara s’afegeix una novetat important, el contenidor groc d’envasos també estarà tancat i funcionarà com el marró: caldrà identificar-se però s’hi podrà accedir tants cops com es vulgui.

La concessió d’una subvenció de 2 milions d’euros de l’Agència de Residus de Catalunya permetrà tancar també els contenidors d’envasos.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, ha explicat que tancar el contenidor d’envasos és clau per aplicar el pagament per generació de residus: qui més recicla, menys paga en el rebut de la brossa.

Huguet va explicar que la mesura «ens permetrà aplicar un pagament per generació molt més afinat».

La dels envasos és la fracció que més es genera per part de les famílies i perquè aquestes paguin realment un preu just per allò que generen «no podíem tenir només dades del contenidor gris i del marró. Calen també del groc».

A més, «només tancant els envasos i fent pagar –quan s’implanti el pagament per generació– un preu específic per la quantitat d’envasos que generes pots incentivar no només el reciclatge, sinó la reducció dels envasos generats, que és un dels grans reptes que tenim com a societat».

El regidor de Ciutat Verda ha explicat que inicialment no es tenia clar si tancar també el contenidor d’envasos, però «després de fer el procés participatiu va quedar clar que la gent hi estava d’acord» i, un cop fets els estudis tècnics corresponents, es va demostrar que «és molt interessant a nivell ambiental i per la taxa justa. Però afegir un tancament més vol dir més cost» i «segurament no ens ho haguéssim pogut permetre sense la subvenció».