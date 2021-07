Manresa i Barcelona celebren l’Any Ignasià amb actes que són el preludi de la programació que ha de convertir la capital del Bages el 2022 en l’epicentre del cinquè centenari de la conversió d’Ignasi de Loiola, fundador dels jesuïtes.

Demà, vigília de Sant Ignasi, a Barcelona, Arturo Sosa, superior general de la Companyia de Jesús, participarà a l’eucaristia que tindrà lloc a la basílica de Santa Maria del Mar, a 2/4 de 8 de la tarda.

Estarà presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i concelebrada per Sosa, bisbes de les diòcesis catalanes, el superior provincial dels jesuïtes a Espanya, Antonio España i el delegat dels jesuïtes a Catalunya, Enric Puiggròs.

Serà al mateix escenari en el qual, durant la seva estada a Barcelona entre el 1524 i el 1526, Ignasi demanava almoina per repartir-la entre els pobres. Com un captaire, amb la mà estesa i els peus descalços, està representat a l’escultura de bronze de Lau Feliu que es va instal·lar ara fa cinc anys a la capella de Sant Ignasi d’aquesta basílica. Un espai de pregària i contemplació que recorda el pas del sant per la ciutat.

Dissabte, també a 2/4 de 8 de la tarda, tindrà lloc la celebració de l’eucaristia al santuari de la Cova de Sant Ignasi, que serà retransmesa on-line. El mateix Arturo Sosa la presidirà i serà concelebrada per l’assistent de la Companyia de Jesús per a l’Europa Meridional, Cipriano Díaz; el superior provincial dels jesuïtes a Espanya, Antonio España, i el superior dels jesuïtes a Manresa, Lluís Magriñà. Sosa, sacerdot veneçolà, visitarà Catalunya per segona vegada –la primera va ser el 2018– per estar present a les dues cerimònies commemoratives i també realitzarà una visita al monestir de Montserrat.

Iniciat oficialment el 20 de maig passat a Pamplona, ​​l’Any Ignasià recobra una dimensió especial a Manresa, epicentre de la celebració, on Sant Ignasi va passar onze mesos decisius en la seva transformació espiritual.

Manresa és un dels escenaris centrals en la commemoració d’aquest Any Ignasià. Per aquest motiu, la ciutat també ha impulsat el projecte Manresa 2022, per potenciar el llegat patrimonial i els valors ignasians.

Ignasi va arribar a la ciutat el març del 1522, on va passar uns mesos decisius i va experimentar una profunda experiència espiritual, que es troba a l’origen dels Exercicis Espirituals.

Moments especials

L’eucaristia de dissabte serà una celebració solemne, amb dos moments molt especials.

Per una part, la inauguració oficial dels mosaics de l’artista Marko Rupnik, que des del mes d’abril passat estan instal·lats al santuari de la Cova.

Ocupen les capelles laterals i les parets que envolten l’interior de la porta d’entrada, i mostren el pelegrinatge cristià a través dels Exercicis Espirituals.

També tindrà lloc l’obertura de la Porta del Jubileu del santuari, que s’uneix d’aquesta manera a la celebració de l’Any Ignasià.

Es tracta de la porta que donava accés a la Santa Cova des del 1625 i al llarg de tres segles, fins a principi del segle XX.

Ara està situada a l’espai d’acollida que uneix el santuari i la Cova. Els pelegrins podran creuar-la, en un gest senzill però dotat d’un profund simbolisme, ja que és signe de reconciliació amb un mateix, amb Déu i amb els altres. Durant aquest any es convida qualsevol persona a realitzar obres solidàries, unir-se a les oracions del papa i participar activament a la celebració.

Para assistir a l’eucaristia de dissabte és necessari inscriure’s prèviament en el correu electrònic santuari@covamanresa.cat i esperar-ne la confirmació. L’acte tindrà les limitacions d’aforament i les mesures de seguretat necessàries.