L’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa ha realitzat una modificació de crèdit per refinançar el crèdit de 4.515.709,57 euros del Fons de Pagament a Proveïdors del 2012. El crèdit ha estat assumit per una nova entitat bancària al 0% d’interès, un fet que representarà un estalvi per a l’Ajuntament de 86.000 euros.

També s’ha creat una partida de 31.670,82 euros per fer front al pagament d’una compensació relacionada amb el projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Tossal dels Cigalons 2, després d’haver arribat a un acord amb la propietat.

Altres modificacions de crèdits són per a la incorporació de 16.393,98 euros, que provenen del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, que es destinen al Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports; la incorporació de 55.034 euros que s’han rebut de la Xarxa Urbact; i també 16.875 euros de la Xarxa de Governs Locals per a la campanya Compra i Guanya de la Diputació de Barcelona.

Microcrèdits de 5.000 euros

El darrer ple municipal va aprovar en l’àmbit de la regidoria d’Ocupació, Empresa i Coneixement les bases que regulen la nova edició del programa de microcrèdits per emprenedors i empreses que vulguin diversificar el seu negoci.

Els sol·licitants podran optar a un màxim de 5.000 euros a retornar a quatre anys a interès zero en aquest programa que ja arriba a la vuitena edició..

També van ser aprovades subvencions de la regidoria d’Esports destinades a l’atorgament de beques esportives i a donar suport a projectes d’excel·lència d’esports individuals o col·lectius.

Les subvencions van ser aprovades per unanimitat.