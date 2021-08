Sanitas ja no hi és darrera de l’operació per crear una residència de prop de dues-centes places al sector Concòrdia de Manresa després que un operador encara més potent, Orpea, se n’hagi fet amb el control.

L’operació forma part del pla d’expansió d’Orpea pel mercat català i de l’Estat espanyol.

Segons ha informat Orpea, s’ha subrogat en la posició de Sanitas en un centre existent situat a Madrid (Puerta de Hierro), i en quatre projectes en curs –tres dels quals en construcció- ubicats a Manresa, Madrid, Sant Sebastià i Logronyo.

El projecte contempla la gestió de set noves residències, ja que està prevista l’edificació de nous centres en els terrenys adquirits.

Orpea es fa així amb la titularitat dels projectes situats a Manresa i Sant Sebastià, a més de l’explotació de la resta mitjançant contractes d’arrendament a llarg termini.

Els set actius, entre el qual hi ha el de Manresa, tindran una capacitat per a 838 llits, que se sumen als més de 8.200 llits que presten servei actualment i les 960 places de centre de dia que disposen les seves 47 residències operatives al conjunt de l’Estat espanyol.

Gràcies a les residències ja projectades o en construcció, i un cop completades les transaccions amb Sanitas i també amb Hestia Alliance, Orpea estarà present en el mercat estatal en els seus tres segments de negoci complementaris, operant 87 instal·lacions que representen 14.300 llits.

Orpea compta amb residències, centres de dia, centres de rehabilitació i apartaments amb serveis, on s’ofereixen serveis sociosanitaris, a més de serveis especialitzats gràcies a les seves unitats d’atenció a demències i alzheimer, psicogeriatria o gran dependència.

Orpea està present a 22 països amb 1.014 establiments que sumen 104.234 llits i més de 60.000 treballadors.