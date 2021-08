Dos dies després que Regió7 denunciés que la xemeneia de l’antiga Alcoholera de Manresa, tocant a l’estació d’autobusos, patia deficiències estructurals, es va posar fil a l’agulla per fer-hi tasques de manteniment. Es tracta d’un element arquitectònic protegit atesa la seva importància històrica com a exemple del passat industrial de la ciutat. Al solar de l’antiga Alcoholera s’hi han d’edificar un centenar de pisos. El projecte preveu mantenir la xemeneia enmig d’un espai públic enjardinat.

Va ser dissabte passat quan aquest diari va publicar que el pas del temps i i l’estat d’abandonament havien passat factura a l’element arquitectònic (vegeu Regió7 del 14 d’agost). A principis d’aquesta setmana ja s’hi va poder veure una grua i operaris que sobre una plataforma inspeccionaven la xemeneia. Posteriorment ja s’hi va començar a treballar. En ocasions amb dues grans grues de forma simultània.

Les tasques que es porten a terme consisteixen bàsicament en treure maons que corren perill de desprendre’s. Això suposava un risc, sobretot tenint en compte que la xemeneia és a tocar del pàrquing de l’estació d’autobusos. Per aquest motiu des de fa dies que a la zona de l’aparcament més propera a l’estructura en qüestió no s’hi podia accedir. Estava barrada amb tanques i cintes, inutilitzant una trentena de places. És la mateixa zona des d’on es treballa amb les grues.

Sense la part de dalt

S’ha desmuntat ja tota la part superior de la xemeneia, treien maó a maó, i es farà un repàs a tota la resta, segons ha pogut saber aquest diari. A finals de l’any passat ja es va fer una primera inspecció del seu estat i es va arribar a la conclusió que s’hi hauria d’actuar. No s’ha fet fins ara. Els treballs van a càrrec de la constructora i immobiliària Metrovacesa, que és qui ha de construir el centenar de pisos que s’han d’alçar en aquesta zona. Es tracta del solar que hi ha entre la carretera de Santpedor, el carrer Sant Antoni Maria Claret i l’entrada a l’estació d’autobusos i la de Manresa Alta.

La xemeneia servia per expulsar els fums de la combustió de les calderes de vapor de la fàbrica de licors que hi havia en aquest punt. És de principis del segle XX i a més a més de la xemeneia es conserven elements de la nau principal, alguns dels quals, com part de la façana, es podrien mantenir quan es faci la promoció immobiliària, tot i que està en força mal estat.

Patrimoni industrial

L’edifici de l’Alcoholera Manresana es va construir a principis del segle XX, i va començar a produïr licors el 1917. Va mantenir la seva activitat fins el 1974. Llavos va passar a ser un magatzem. Va ser fundada per Baldomer Casas amb la participació del comte de Fígols, José Enrique de Olano, que també tenia paeticipacions a les minesde carbó de l’Alt Berguedà. Es va situar a l’enclavament que ara ocupa, a l’actual Manresa Alta, perquè va esdevenir un important centre de transport de mercaderies i de passatgers gràcies a la línia de tren Manresa-Berga.