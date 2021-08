L’àrea de mil metres quadrats que ocupava la coneguda discoteca La Carpa del Riu fa quatre mesos, ara és un solar totalment canviat. Hi han plantat una vintena d’arbres i ja s’intueix el que serà el punt d’enllaç del camí entre la plaça del Mil·lenari i el pont de Sant Francesc. A la zona encara hi ha pendents altres millores.

Els treballs d’enderrocament de La Carpa del Riu van acabar l’abril passat. Les obres que s’han fet al terreny resultant han consistit a aplanar el sòl, col·locar un material granular (tot-u artificial) a la banda més propera al riu i plantar-hi la vintena d’arbres. Actualment, el solar està envoltat de tanques per evitar que s’hi pugui accedir perquè encara hi ha material d’obra a l’interior.

La intenció de l’Ajuntament és que els vianants puguin caminar per la vora del Cardener sense interrupció des de Sant Joan de Vilatorrada fins a Can Poc Oli.

Feina pendent

A banda de l’actuació que s’ha fet al solar, que ha tingut un pressupost de 97.455,44 euros i ha durat dos mesos, per a més endavant està prevista una reforma de l’aparcament de la zona, perquè actualment els cotxes han de pujar a la vorera per aparcar. La intenció és condicionar la vorera i l’aparcament. També es canviaran els bancs, que estan en molt mal estat, i es millorarà el petit parc annex que hi ha entre la calçada i la barana del riu. El pressupost d’enguany disposa d’una partida reservada de 365.000 euros per fer aquestes obres i per reubicar els serveis soterrats d’aquest tram del Passeig del Riu.

De cara a l’any que ve, l’Ajuntament va anunciar que destinaria una nova partida pressupostària a l’adequació de l’espai resultant de l’enderroc.

La Carpa del Riu era una discoteca manresana que va celebrar la seva última festa al setembre de l’any 2018. El seu tancament, tot i la disconformitat dels propietaris, es va efectuar per la decisió de l’Ajuntament de no continuar amb la concessió. Des que es va inaugurar, l’any 1993, el local va ser un punt de referència de l’oci nocturn d’estiu per al jovent del Bages. L’espai que abans era conegut com a lloc de festa, passarà a ser un indret per passejar-hi i per fer esport.