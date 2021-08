La Festa Major de Manresa comença avui amb 7.000 entrades ja reservades per alguns dels actes programats. N’hi ha una setantena, i d’aquests ahir a mitja tarda ja n’hi havia una quinzena amb les entrades exhaurides. Això sense tenir en compte que hi ha activitats per les quals no cal fer reserva prèvia com poden ser les exposicions o les actuacions teatrals i musicals organitzades directament pel Kursaal. Tot i que formen part de la seva programació estable també s’inclouen a les activitats de la festa major.

A això cal sumar-hi que hi ha actes amb les reserves pràcticament exhaurides. És el cas de la Trobada de Bateries que se celebrarà dissabte a la tarda al pati de l’Anònima. Ahir només n’hi havia una de disponible.

La covid ho capgira tot

La crisi sanitària ho ha capgirat tot. També la forma d’accedir als actes de la festa major. Per fer compatibles les activitats festives i culturals amb la seguretat, la majoria se celebren a l’aire lliure, i tot i així l’aforament és limitat i cal fer reserva prèvia. El passat 19 es van posar a disposició del públic a través de dues pàgines web, i presencialment a l’oficina de Manresa Turisme. La demanda va fer que la pàgina de la web municipal es col·lapsés.

Els actes que ja han exhaurit les entrades són la Tradidansa que es farà a la plaça Porxada, la Moscada Infantil al camp de futbol de La Salle, la doble funció de l’espectacle de circ de Bozzà al pati del Casino, els concerts de El Quinto Carajillo i Buhos al Palau Firal, l’espectacle de Xàldiga «Foc a la covid» al camp de futbol de La Salle, l’actuació dels Tirallongues al pati del Casino, l’actuació d’Aliskim al pati de l’Anònima, el concert d’El Pot Petit al Palau Firal, l’actuació de Manel Camp al parc de can Font, la música de 31 FAM a l’Anònima, el concert de Sara Roy al pati del Casino, el primer del doble concert de l’orquestra Montgrins a l’Anònima i l’Oreneta d’Or que se celebrarà a la plaça Porxada, epicentre de la cultura popular i les entitats locals.

A aquestes cal afegir-hi que s’han esgotat les places per participar a les dues sessions de les visites a la Manresa Desconeguda, que enguany seran a la plaça del Salt i a les restes arqueològiques de la torre Santa Caterina. Són un total de 600, 300 a cada sessió en grups de 15 persones. Ahir també s’anunciava que s’havien exhaurit les entrades per la ballada de la imatgeria de Manresa que se celebrarà diumenge al migdia al teatre Conservatori. Unes 300 localitats. A la tarda, però, es va tornar a obrir la convocatòria amb noves localitats als pisos superiors i als extrems de l’equipament.

Per assistir al pregó que pronunciarà l’arquitecta Itziar González el dissabte al Conservatori ahir encara hi havia mitja platea buida. També quedaven ja poques entrades per assistir a la proclamació de la pubilla i l’hereu o al concert de Salva Racero, mentre que les reserves al Palau Firal funcionaven a bon ritme.

La Policia Local reforçarà el dispositiu de seguretat durant la Festa Major de Manresa

La Policia Local reforçarà el dispositiu de seguretat durant els dies de Festa Major amb l’objectiu de controlar el compliment de les mesures que continuen en vigor per evitar la propagació de la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, s’incrementaran les actuacions preventives i els controls d’alcoholèmia a tota la ciutat, en especial en aquelles zones més susceptibles de reunir botellots.

L’Ajuntament fa una crida per demanar prudència i sentit de la responsabilitat a la ciutadania amb la voluntat de fer compatible la Festa Major amb la seguretat sanitària. Així mateix, recorda que el consum de begudes alcohòliques a la via pública és una infracció de l’Ordenança de Civisme i del Decret Llei 30/2020 que pot comportar multes de fins a 3.000 euros.

Les restriccions de seguretat de la Covid-19 afecten la via pública i els parcs i jardins públics. A banda de la prohibició de consumir alcohol, la normativa actual estableix que les trobades socials han de ser d’un màxim de deu persones, excepte si són convivents, i que les taules dels establiments de restauració han de ser d’un màxim de sis persones a l’interior i de deu persones a l’exterior, amb mascareta obligatòria mentre no es consumeix i horari fins a les 00.30h. Al carrer, la mascareta no és obligatòria sempre que es pugui mantenir la distància social d’un metre i mig.