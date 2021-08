Els cavallets, nans, gegantons, gegants, el lleó i la majestuosa àliga de Manresa, no faltaran a la seva cita amb la Festa Major de Manresa. Igual que l’any passat, no podran actuar a la plaça Major, el seu escenari natural i habitual, a causa de la pandèmia. Ho faran al teatre Conservatori.

A la darrera edició de les festes d’estiu es va anunciar que la ballada de la imatgeria quedava suspesa. A darrera hora, però, s’hi va buscar una sortida per no trencar amb la tradició, i es va obrir a la possibilitat que actués igualment però dalt un escenari. Finalment es va poder dur a terme el Conservatori.

L’aposta va tenir molt èxit. El públic que hi va poder assistir va poder gaudir de tots i cadascun dels balls dels diversos elements que distingeixen la ciutat, i a més a més ho van poder fer de més a prop que no pas a la plaça Major, amb la qual cosa no es va escapar cap detall. La imatgeria es va haver de reinventar, i l’invent va sortir bé. Va entusiasmar al públic, i per això aquest any es repeteix l’experiència sense oblidar, però, que l’escenari ha de tornar a ser tard o d’hora la plaça Major.

Pel teatre Conservatori hi desfilaran els nans, els gegantons -que l’any passat hi van celebrar el seu 25è aniversari-, la pubilla i l’hereu, el gegant i la geganta, el lleó i l’àliga. Oferiran els seus balls, aquest cop encarats al públic de la platea i no pas a la façana principal de l’Ajuntament. Entre el públic, als laterals, també hi havia elements del bestiari de Xàldiga.

Ballada, diumenge

La ballada de la imatgeria se celebrarà aquest diumenge 29 d’agost a la 1 del migdia. A continuació hi haurà una mostra de les danses participatives «Ball del Rossinyol « i el de la «Bolanguera de Manresa». A continuació es ballarà la sardana «La Llum que portes dins», de Joan Lázaro Costa.

A partir de dissabte, però, les figures del conjunt geganter de Manresa es podran veure de més a prop a les visites guiades que hi haurà al mateix teatre Conservatori. La iniciativa es durà a terme els dies 28, 29 i 30 de les 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. El dilluns 30 d’agost també es podran veure de les 11 a 2 /4 de 2 del migdia. Cada 30 minuts i en grups de 20 persones es podrà accedir al teatre en una visita guiada amb explicacions de les figures exposades.