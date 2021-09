La tretzena edició de la Marxa de Torxes per la República a Manresa es farà en format concentració a la plaça Major a les 9 del vespre la vigília de l’11 de Setembre.

Finalment no hi haurà marxa pel centre de Manresa per adaptar-se a les mesures sanitàries, tot i que en un primer moment es va plantejar la possibilitat de poder-la recuperar. L’any passat ja es va suspendre la marxa a causa de l’emergència sanitària i es va fer un acte amb aforament limitat a la plaça Major. Aquest any s’opta per un model semblant.

Per a la concentració es vendran torxes a la plaça Sant Domènec a partir de les 8 del vespre.

El parlament central anirà a càrrec de la periodista i escriptora Núria Cadenes, i Júlia Martín, una d eles 3.000 persones encausades pel procés, llegirà el manifest unitari. La cola castellera Tirallongues aixecarà un pilar durant la concentració. També es comptarà amb la participació de músics de carrer

L’organització de la Marxa de Torxes de l’acte és de la Comissió 11 de Setembre, que està formada per ANC, Consell per la República, CUP, ERC, Fundació Independència i Progrés, Junts per Catalunya, Òmnium Cultural Bages-Moianès i PdeCAT. Ha rebut l’adhesió del Centre d’Estudis del Bages i de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa.