En el paper de Ricky, el professor de tennis, va dinamitzar i presentar els diferents espectacles que al llarg de la jornada d’ahir es van fer a l’Anònima.

Què hi fa un professor de tennis en un festival de circ?

És un personatge que es creu moltes coses i no sé si n’hi ha per a tant. Però es creu més alt, guapo i famós del que és. Fa un humor irònic que busca la participació del públic. I, en el paper, sempre barrejo petites tècniques de circ esperant que agradin a la gent.

I, parlant del públic, vostè que actua a diferents punts de l’Estat, com és el de Manresa?

És com el de tot Catalunya, i segurament per la proximitat amb França sempre rep molt bé el tipus d’humor que faig. En resum, és que és un públic molt entès i molt predisposat a rebre bé el que faig.

El circ està en un bon moment?

Crec que no, com la cultura en general. Amb la crisi sanitària no se’ns ha pres seriosament ni com allò que som, una cosa essencial. Falta suport a tot el món de la cultura, que és part de la solució i no del problema.