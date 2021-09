La quantitat de gent que utilitza l’ascensor que connecta el carrer de Circumval·lació amb el Passeig és força menor que la de les persones que encara fan servir les escales que hi ha a prop. El nou ascensor va ser molt reclamat pels veïns. Tanmateix, per ara, els usuaris són pocs, com ha pogut comprovar aquest diari en diferents franges horàries. Algunes persones grans sí que el fan servir.

Regió7 va observar en quatre moments del dia diferents les persones que feien servir l’ascensor i van ser més les que van utilitzar les escales que hi ha a pocs metres que la nova infraestructura.

Sí que el va agafar Maria Rosa Sala. Comentava que «em sembla perfecte. Em va molt bé per a anar al Casal de la Gent Gran». Es queixava, però, que està una mica brut. Certament, quatre mesos després del viatge inaugural, l’interior està força brut. Hi ha pintades a les parets de la cabina i fulles al terra que entren del carrer. A la part esquerra hi ha un mirall amb taques de dits i escopinades.

El fet que al carrer de Circumval·lació hi hagi la Casa Social del Sord de Manresa i Comarques, l’oficina de l’Agència Tributària i el Casal de la Gent Gran de Manresa fa que el trànsit de vianants amunt i avall entre aquest vial i el Passeig sigui força constant.

A banda de la gent gran, també el fa servir jovent que va al parc de Puigterrà. A més a més, alguns nens que passen pel Passeig l’utilitzen perquè el troben una novetat per jugar o potser perquè els fa gràcia veure el carrer mentre pugen fins a arribar a dalt, donat que la cabina és transparent.

Així és l’ascensor

L’elevador realitza un recorregut de sis metres en vertical per salvar el desnivell entre el passeig de Pere III i el carrer de Circumval·lació. Té una estructura vertical que va d’un punt a l’altre i la cabina per transportar les persones té vidres transparents per tal que es pugui veure l’interior des del carrer. Tal com va explicar l’Ajuntament, s’ha triat aquesta opció per un tema de seguretat. La construcció sencera està coberta d’una malla metàl·lica perquè les plantes puguin enfilar-s’hi. De moment, les plantes s’estan enfilant a la base amb l’ajuda d’unes guies. A més a més, quan es fa fosc, l’estructura s’il·lumina perquè no quedi fosca.

Alegria per la inauguració

El primer viatge de l’ascensor va ser el dia 21 de maig d’aquest any, data en què es va inaugurar després que un operari en tragués els precintes. A l’acte hi van ser presents l’alcalde Marc Aloy i el regidor Valentí Junyent. També hi van assistir els impulsors de la idea, la veïna Josefina Almirall i el Casal de la Gent Gran. El projecte que van presentar va resultar un dels quatre guanyadors dels pressuposts participatius de 2017. Finalment, l’obra va disposar d’una partida de 155.147,37 euros i es va canviar l’emplaçament previst.

La construcció era molt esperada pel veïnat, que havia demanat una alternativa a haver de pujar les escales o fer la volta per la cantonada on hi ha els Sindicats per anar entre el carrer de Circumval·lació i el passeig de Pere III. No obstant això, l’actuació va durar més temps del que s’havia estipulat quan van començar.

El quart elevador públic

Manresa ja disposa de quatre ascensors públics, comptant aquest darrer de la plaça Espanya. El primer va ser el que es va construir a la plaça de la Reforma, que es va inaugurar l’any 2011. El següent va ser el que enllaça el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major, que funciona des del 2017 i que és molt utilitzat per la ciutadania, tot i que al començament va tenir problemes tècnics que el van deixar sovint fora de servei. I l’últim que s’havia construït fins ara, és el del costat de l’Hospital de Sant Andreu, que connecta el carrer del Remei de Baix amb el del Remei de Dalt, estrenat l’any 2018.