La UPC Manresa s'ha convertit des d'avui i fins aquest divendres, de 12 del migdia a 3 de la tarda, en un punt puntual de vacunació anticovid dins la campanya impulsada pel Departament de Salut als centres universitaris del país, que la setmana vinent arribarà a la FUB. L'objectiu és augmentar fins al 80-90% el percentatge de vacunació pel que fa a la franja d'edat dels nois i noies en edat d'estudiar a la universitat, que ara se situa en prop del 60% amb la doble dosi posada. Imma Cervós, gerent de la regió sanitària de la Catalunya Central, ha explicat que crear punts de vacunació puntuals als instituts "podria ser una pràctica si detectem que hi ha una baixa vacunació en un determinat entorn municipal o en un institut que ens preocupa perquè hi ha un increment de casos rebrots. Aleshores, farem e possible per aproximar la vacunació, si és el cas".

Ha insistit que "tenim un virus amb una variant delta altament contagiosa. Ara reiniciem la universitat amb un 70% de presencialitat. Per tant, hem de tallar les cadenes de transmissió, hem de mantenir les mesures de prevenció i control, i la vacuna és una eina que ens ajuda a controlar la difusió de la pandèmia i el virus". Ha demanat als estudiants "un esforç de solidaritat per protegir-se del virus i també a tota la societat".

Ha remarcat que "molts d'aquest joves han passat la malaltia el mes de juny, per tant, ara pràcticament farà dos mesos que han entrat en un període que es poden posar la vacuna perquè, un cop hem passat la malaltia, els dos mesos següents ens podem vacunar". Ha remarcat que l'objectiu es que es protegeixin i protegir també la resta de la societat. Per a Cervós és important que la generació que va començar a anar a la universitat amb la pandèmia pugui recuperar d'una vegada per totes la presencialitat. "Van acabar un curs amb una assistència totalment on-line, un segon curs totalment on-line, i aquest any hem de fer l'esforç perquè puguin tornar a la presencialitat per no arribar a un quart curs sense haver pogut aprendre de la socialització que representa haver pogut estar a la universitat". Ha recordat que "la segona dosi també es podrà aplicar en aquest entorn universitari gràcies a l'esforç que farà l'atenció primària".

Elisabet Descals, directora del Servei d'Atenció Primària Bages-Berguedà-Moianès, ha recalcat que "les persones que no estan vacunades tenen set vegades més risc e ser ingressats i tretze més de risc d'entrar en una UCI. Per això és tan important que la cobertura de vacunació sigui el més alta possible i intentar arribar al 85-90%".