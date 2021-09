La pandèmia ho ha trastocat tot i un dels àmbits en què s’ha deixat sentir amb força és el del transport públic. El bus urbà de Manresa va perdre l’any passat 842.618 viatgers en relació a l’any anterior.

Això suposa una reducció del 38 % en la utilització del servei.

El bus urbà de la capital del Bages va passar de transportar 2.218.621 viatgers durant l’any 2019 a 1.376.003 el 2020.

Es tracta d’una disminució molt important que fonts del govern municipal atribueixen als confinaments de la població i a la reducció de la mobilitat en general per la pandèmia.

Prop d’un milió de viatgers menys que suposen un 38% de reducció en relació a la xifra de l’any 2019, que va ser la segona més elevada de què es té constància, donen una imatge de l’impacte de la crisi sanitària sobre el sistema de transport urbà de la ciutat.

Una bona notícia és que malgrat que el bus urbà de Manresa va registrar l’any passat la xifra més baixa de viatgers del segle i cal remuntar-se al 1995 per trobar una utilització similar, la repercussió sobre les arques municipals ha estat similar a la d’altres anys en els quals no es va donar una situació excepcional com la generada pel covid-19.

Per començar, cal dir que sí hi ha hagut un dèficit econòmic mai vist de gairebé 2,2 milions d’euros i que és la conseqüència lògica d’una gran disminució de passatgers i del manteniment del nivell de despesa.

La diferència entre els 3.047.865 euros de despesa i els 855.632 d’ingressos de l’activitat genera un saldo negatiu que va ser de 2.192.232 euros.

Però els ingressos extraordinaris rebuts per part del govern central de l’Estat espanyol pel decrement de viatgers en motiu del confinament - 515.997 euros- van situar el dèficit final en 1.676.235 euros.

Cal pensar que els dos anys anteriors els dèficits va ser d’1,7 milions d’euros , superiors al resultat del 2020 gràcies a la injecció extraordinària de recursos. Així que es podria estimar que el forat de la covid es pot quantificar en mig milió d’euros.

Cal tenir en compte també que la despesa del servei ha estat similar a la d’altres anys. Així, si el cos del servei va ser de 3.047.865 euros el 2020, l’any anterior va ser de 3.106.095 i i el 2018 de 2.953.637 euros.

Cal retrocedir al 2007 per trobar un any amb menys quilòmetres recorreguts.

Si l’any passat els vehicles de la flota del bus urbà de Manresa van fer 690.020 quilòmetres, l’any anterior van ser 767.641 quilòmetres.

Això suposa una reducció del 10%. Des del 2007, els quilòmetres recorreguts pel transport urbà de la ciutat havien superat els set-cents mil.

Pel que fa als ingressos per venda de bitllets, cal remuntar-se al 2006 per trobar un any amb menys diners abonats pels usuaris.

El 2020 es van ingressar 855.632 euros mentre que l’anterior van ser 1.321.081 euros. En aquest cas la reducció d’un any per l’altre es del 35%. Aquest és el panorama del servei pendent de la liquidació definitiva.