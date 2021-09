Els joves de Manresa de 17 i 18 anys rebran properament a casa seva una targeta per utilitzar el bus urbà de franc. Aquesta targeta forma part d'una sèrie d'actuacions impulsades per l'Ajuntament amb l'objectiu de millorar la mobilitat a la ciutat des d'àmbits diversos i s'inclou, alhora, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. La nova targeta TJove 18 s'afegeix al la targeta ja existent (T-16), un títol de transport per als infants i adolescents des dels 4 anys fins al 31 de desembre de l’any que fan 16 anys, que resideixin en qualsevol dels municipis que conformen l’àmbit del sistema tarifari integrat. Aquest títol els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat dins la mateixa zona tarifaria on resideixin.

La nova TJove18 s'enviarà als nois i noies nascuts l'any 2003 i 2004, que fan 17 i 18 anys enguany i s'haurà d'anar renovant com ja es fa habitualment amb la resta de les targetes del bus. En la seva presentació hi han participat el regidor de Mobilitat, David Aaron López; la regidora de Ciutat Saludable, Maria Mercè Tarragó, i la regidora de Joventut, Rosa Maria Ortega, que ha recordat que els joves han estat molt "criminalitzats" i que pesa damunt d'ells "un prejudici molt negatiu" i ha lamentat que sovint no s'hagi tingut més en compte que són un dels col·lectius que ha patit més severament els efectes de la del confinament per la pandèmia. Ha celebrat, per tant, que l'Ajuntament s'hagi posat del seu costat amb la nova targeta. "És una manera de dir-los que estem amb ells" i, alhora, d'acostumar-los a convertir el transport públic en el seu mitjà habitual.

Una mapa per anar a peu per Manresa

López també ha explicat la posada en marxa d'una nova campanya que es preveu tirar endavant el mes vinent i que ha consistit a dissenyar un mapa de Manresa que marca les distàncies en minuts a peu de diferents itineraris identificant indrets concrets, com una escola, una plaça o un centre d'atenció primària. El regidor ha destacat que el fet que la capital del Bages sigui una "ciutat relativament compacta" afavoreix que es pugui anar a peu a la majoria de llocs en 6 o 10 minuts i, en el cas de la perifèria, en 20 o 30. Ell i Tarragó han repassat els beneficis que suposa anar a peu, no només a nivell de sostenibilitat mediambiental sinó també de salut i de socialització, entre d'altres. La campanya es desenvoluparà amb cartelleria i tríptics, i amb la implicació del comerç de Manresa, ha anunciat la regidora.

López ha admès que per animar la gent que vagi a peu és importat que la ciutat tingui unes bones voreres i que "hem de ser coherents" i reconèixer que en aquest tema a Manresa encara hi ha molta feina per fer. Ha dit que "ens autoimposarem" millorar-les i "intentarem accelerar-ho", tant el que és l'ampliació de voreres com l'ampliació de les illes de vianants. En aquest sentit, ha anunciat que no només no es despintaran les calçades que es van pintar per ampliar les voreres durant l'esclat de la covid sinó que se'n pintaran altres. Les properes seran a la carretera de Santpedor i al carrer de la Pica d'Estats. Alhora, ha recordat l'espai per a vianants que ja s'ha habilitat darrerament a la Pujada del Castell, que s'ha de dir que continua sent un vial molt estret per als vianants.

Càmeres al bus urbà

Ha anunciat, també, diferents millores a nivell del transport públic urbà, amb la instal·lació de noves marquesines i andanes, la compra de 8 nous autobusos 100% elèctrics, operació que ha dit que es preveu que estigui tancada a final del 2022. L'increment de pantalles electròniques solars a les parades amb la indicació del temps real de pas dels autobusos, i la instal·lació de càmeres de vigilància als autobusos durant el 2022 i l'increment de la il·luminació a les parades a la nit. Ha afirmat que aquestes dues darreres mesures no es fan perquè els hagin arribat casos concrets de dones que han patit algun problema d'inseguretat al bus, si bé justament es faran per millorar la seva seguretat en els desplaçaments.

També lligat amb el tema de la mobilitat, han insistit en el tema de la limitació de la velocitat a 30 km/h dins la ciutat sota pena de sanció.