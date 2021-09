El dissabte 6 de novembre és la nova data de la celebració de la beatificació dels tres frares caputxins assassinats a Manresa el 1936 per la seva condició religiosa. Prevista inicialment per al 14 de novembre del 2020, els organitzadors van ajornar la celebració per la situació de propagació de la pandèmia durant aquella tardor.

Els frares Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant Pere de Riudebitlles i Josep Oriol de Barcelona seran beatificats, com estava previst, a la basílica Santa Maria de la Seu de Manresa, a les 11 del matí. La missa de beatificació serà presidida pel cardenal prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants, monsenyor Marcello Semeraro.

El procés de beatificació dels tres caputxins ve de lluny. Va començar a la diòcesi de Vic el 18 d’abril del 1955, es va trametre a Roma l’any 1962 i va ser prosseguit i completat entre els anys 1997 i 2005. Finalment, el 24 de gener del 2020, el papa Francesc va aprovar de manera oficial la beatificació. Que se celebri a Manresa i no a Roma és fruit de la decisió del papa Benet XVI de traslladar aquestes cerimònies a les diòcesis per apropar el testimoni dels beatificats a l’Església local.

Fra Benet és el nom de religiós de Josep Domènech i Bonet, nascut a Santa Coloma de Gramenet el 1892. Fundador dels Amics del cant gregorià i mestre de novicis a Manresa, va ser detingut el 6 d’agost del 1936 per uns milicians que l’escarniren i el torturaren i, finalment, l’assassinaren el dia 7 d’agost del mateix any.

Fra Domènec és el nom de religiós de Joan Romeu i Canadell, nascut a Sant Pere de Riudebitlles el 1882. Va ser missioner 17 anys a Costa Rica i a Nicaragua. Ja a Manresa, en esclatar la revolta, va ser identificat i detingut com a eclesiàstic a casa d’uns parents i assassinat el 27 de juliol del 1936.

Fra Josep Oriol és el nom de religiós de Jaume Barjau Martí, nascut a Barcelona el 1891. Va ser l’autor del Chorale Psalterium, obra monumental que va rebre els elogis del papa Pius XI. El pare Oriol havia trobat refugi en una casa veïna al convent i celebrava clandestinament la santa missa i també visitava i administrava clandestinament els sagraments. En una d’aquestes sortides va ser descobert, detingut, insultat, assotat i, finalment, el van assassinar als afores de Manresa.