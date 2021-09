La cinquena onada de l’epidèmia es desinfla, però ho fa de la pitjor manera possible, provocant més morts i patiment. Althaia i Sant Andreu van comunicar ahir que a cada una de les institucions sanitàries calia afegir una víctima mortal més a la llarga llista. L’altra cara de la moneda és que el nombre d’ingressats es redueix i a l’Hospital de Sant Andreu ja no hi ha pacients amb covid, fet que no passava des del 13 de juliol d'aquest any.

A l’Hospital Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia sí que n’hi ha. Concretament són vuit persones, tres de les quals es trobaven ahir a la Unitat de Cures Intensives. Que als centres assistencials de la ciutat hi hagi vuit ingressats mostra que el darrer embat de l’epidèmia va de baixa.

Per nombre d’ingressats, Manresa es troba en una situació similar a la de finals de juny i principis de juliol. En aquell moment l’onada que davallava era la quarta.

Des d’aquell moment 18 persones han perdut la vida per la covid a Althaia i 9 a Sant Andreu. En total 27 morts entre el 20 de juliol i el 28 de setembre.

Amb aquestes víctimes, el total als centres assistencials de la ciutat ha arribat a 464, de les quals 330 a Althaia i 134 a Sant Andreu des de l’inici de l’epidèmia.

Més de tres mil altes

Les altes superen cada cop de forma més àmplia les tres mil i la darrera xifra aportada per les institucions sanitàries és de 3.093.

Com s’ha dit, el nombre d’ingressats és hores d’ara de 8 persones, de les quals tres es troben a la Unitat de Cures Intensives.

La setmana passada hi havia quatre persones a l’UCI. A mesura que baixaven el nombre d’ingressats a l’àrea d’aïllament per covid a l’Hospital de Sant Joan de Déu, també s’ha anat reduint la presència d’afectats de coronavirus a la Unitat de Cures Intensives.

Amb l’Hospital de Sant Andreu sense presència del virus i l’hospital Sant Joan de Déu amb vuit ingressats es podria dir que l’afectació de l’epidèmia és baixa si no fos perquè no s’atura la dolorosa pèrdua de vides humanes.

Si la darrera setmana hi ha hagut dues morts a causa del virus, les dues setmanes anteriors n’hi va haver una defunció cadascuna d’elles. La setmana del 7 de setembre les víctimes mortals van ser 4.

La setmana del 31 d’agost va donar una treva i no es va haver de lamentar pèrdua de vides humanes, però la del 24 d’agost les víctimes van ser dues; la del 17, 3; la del 10 d’agost (la més luctuosa) la xifra de morts es va elevar a 6. L’anterior, la del 3 d’agost, 3. Si continuem retrocedint, durant la setmana del 2 de juliol van morir 2 persones per covid-19 i l’anterior, 3. Era el 20 de juliol i la cinquena onada, que ja feia dies que es deixava sentir als centres assistencials on arribaven cada cop més persones infectades, es cobrava les primeres vides.