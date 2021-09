"Ens plau comunica que amb data d’avui, tanquem l’activitat de l’hotel per la jubilació d’un servidor. Després de 15 anys molt intensos i plens d’esforç, ha arribat el moment de tancar aquesta etapa", amb aquestes paraules, Jordi Sanllehí, propietari de l'Hotel 1948 de Manresa, ha anunciat aquest dijous que l'establiment abaixa la persiana.

La capital del Bages perd així un dels seus pocs hotels. Era l'any 2008 quan la família Sanllehí va obrir a la carretera de Santpedor el 1948, un hotel que seguia el concepte de Bed&Breakfast (dormir i esmorzar) que el Jordi i la seva dona havien freqüentat en els seus viatges a França. En aquesta nova aventura empresarial el van acompanyar els seus dos fills, el Roger i el Marc.

"Des del primer dia, el nostre objectiu i la nostra il·lusió ha estat la de fer sentir com a casa als nostres hostes; escoltar les seves necessitats i suggeriments ens ha ajudat a millorar dia a dia", explica Sanllehí en un correu de comiat, en el qual també fa constar que, "aconseguir la reputació i reconeixement assolits a dia d’avui és un motiu d’orgull per a tota la família, així com haver estat capaços d’augmentar la categoria de l’hotel fins a les tres estrelles". El millor regal que s'enduen, diu, "és haver conegut a tota la gent d’arreu del món que ens ha visitat; Les seves històries i els moments compartits són el millor record que ens queda".

L'hotel té un total de vuit habitacions i quan va obrir era un dels dos únics que hi havia a Manresa. Històricament la família havia tingut diferents negocis, encara que en el moment d'obrir l'establiment ja no hi estaven vinculats.

En el mateix edifici on ara hi ha l'hotel hi havia hagut una fàbrica de cartró i al mateix edifici també hi havia hagut un taller metal·lúrgic on feien peces de tall, encara que amb el temps el taller es va traslladar. Els dos negocis eren de propietat familiars, encara que amb el pas del temps la família se'n va desvincular.