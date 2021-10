En un mas situat al terme de Balsareny encara és molt probable que hi hagi enterrada en una caixa de fusta folrada amb tela asfàltica una ciclostil, una màquina per imprimir propaganda propietat de la Unió Socialista del Bages (USB). Aquesta desconeguda organització política clandestina va estar activa entre el setembre del 1970 fins a la normalització dels partits polítics. El proper dia 9 d’aquest mes se’n celebrarà el 50 aniversari de la fundació. Serà amb un any de retard per la covid.

La USB, que inicialment va néixer amb el nom de Comissió de Promoció Política (CCP), va arribar a agrupar prop d’un centenar de persones. En van formar part noms tan diversos com els de Pere Oms (que va ser alcaldable per Convergència), Gonçal Mazcuñan (que va dirigir aquest diari del 1983 fins al 2006), Jordi Marsal (exdiputat al Congrés pel PSC), Conxita Parcerisas (cofundadora de l’Associació Memòria i Història de Manresa), Ignasi Perramon (extinent d’alcalde i president del Consell Comarcal del Bages per ERC), Josep Huguet (exregidor a Manresa i exconseller de la Generalitat per ERC), Montserrat Selga (exregidora d’ERC)... Un intens treball d’investigació durant un any a càrrec de l’historiador Genís Frontera i del periodista d’aquesta casa Xavier Domènech –que també va formar part de la USB– n’ha permès reconstruir la història mitjançant moltes hores de reunions i entrevistes. El resultat, en format de web (vegeu el text de sota), es presentarà en l’acte de dissabte de la setmana vinent amb una trobada que es farà a les 7 de la tarda a la sala d’Els Carlins.

La primera reunió, a la Cova

El CPP/USB es va fundar la tardor del 1970 en una sala de reunions al santuari de la Cova de Manresa, amb Josep Camprubí –expresident d’Òmnium Bages i un actiu cabdal del catalanisme a casa nostra– i el malaguanyat intel·lectual Lluís Calderer com a referents fundacionals. Era un diumenge i l’objectiu de la trobada del nucli inicial que hi va assistir passava per intercanviar informació, per fer formació i reflexió i per donar una dimensió política a la tasca que ja portaven a terme.

Com qualsevol partit democràtic nascut abans de la mort del dictador Franco, l’any 1975, la USB era il·legal i clandestina. Es definia com antifranquista, progressista, catalanista, democràtica i socialista. Hi van passar persones que, posteriorment, van formar part de partits com CDC, el PSC i el PSAN, mentre que d’altres van orientar el seu compromís cap a l’activisme associatiu veïnal, cultural i també sindical.

Va ser un grup actiu en els camps de la cultura, de l’ensenyament, del treball, dels barris i de la informació i l’animació política dels pobles amb una perspectiva política catalanista, democràtica i progressista. Com explicàvem a l’inici, va tenir el seu propi aparell per imprimir propaganda, amagat en una casa de pagès.

Per desenvolupar la seva activitat es va estructurar en sectors, amb el cultural, el de l’ensenyament, el de barris, el comarcal, el de joves (que va donar lloc als Cercles de Joves Socialistes) i el del moviment obrer com els principals. L’espai polític que omplia pràcticament en solitari el Bages va començar a tenir alternatives amb el grup local del PSAN a partir del 1973, la fundació de la Convergència Socialista el juliol del 1974 i, el novembre, de Reagrupament Socialista i Convergència Democràtica, que suposaven opcions de militància més definida.

Amb la mort de Franco el novembre del 1975 i la «reforma política» de Suárez a partir de l’estiu del 1976, els partits van anar ocupant l’espai que els era propi i la USB va perdre una part de la seva raó de ser i es va extingir. Darrere seu, però, va deixar un grup de persones que van tenir molt paper en la política i una tasca notable en la societat civil. El treball de Frontera i Domènech pretén que tot plegat no caigui en l’oblit.