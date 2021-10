La 6a Marxa del Pelegrí es va celebrar diumenge havent exhaurit la totalitat de places disponibles durant la darrera setmana. Les inscripcions recuperen els nivells de la 5a edició del 2019, quan es va arribar als 697 inscrits. L’any passat es va celebrar una edició especial limitada a 100 persones per les restricci ons vigents de la pandèmia, que va esdevenir un homenatge a les ínyigues que van tenir cura d’Ignasi de Loiola a Manresa.

La Marxa del Pelegrí transcorre pel darrer tram de 26 km del Camí Ignasià, l’etapa 27, entre Montserrat i Manresa, tot recreant les passes d’Ignasi de Loiola el març de 1522 quan va arribar a la ciutat per estar-s’hi els onze mesos que transformarien la seva vida i causarien un fort impacte en la història de la ciutat. Des de fa tres edicions, però, s’ha inclòs una modalitat circular de 15 km, que connecta un itinerari per l’Anella Verda amb els darrers quilòmetres del Camí Ignasià.

Un any més, la Marxa del Pelegrí traspassa l’àmbit local i la procedència dels participants no es limita a la ciutat de Manresa, sinó que els participants vinguts de fora de Manresa suposen el 62% del total d’inscrits. Els inscrits de poblacions del Bages representen el 31% dels inscrits, els de les comarques de Barcelona són un 30% i els d’altres àmbits geogràfics, un 1%.

Aquesta nova edició de la Marxa ha transcorregut sense incidents i amb una temperatura molt favorable a l’esport, amb una gran afluència de participants i un ambient festiu, incorporant l’arribada per a les dues modalitats a la plaça Major de Manresa, entre les 11:30 h i les 16:30 h, amb un avituallament que permetia tastar productes del pelegrí, com el dolç o la cervesa. Enguany, fent una aposta per una major sostenibilitat de la caminada, al terme municipal s’han posat fonts d’aigua per a reomplir cantimplores i gots en col·laboració amb Aigües de Manresa i, també, els participants han disposat d’un got reutilitzable i retornable durant el recorregut per tal d’eliminar el màxim possible els residus generats per l’esdeveniment.

La Marxa del Pelegrí s’emmarca dins les accions de Manresa 2022 i la seva organització va a càrrec de l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, amb la coordinació de Dinàmic Guies de Muntanya. Hi col·laboren el Consell Comarcal del Bages, els ajuntaments implicats en el recorregut (Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar, Marganell i Castellgalí), el Patronat de la Muntanya de Montserrat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, així com altres empreses comarcals (Bages Terra de Vins, Oller del Mas, Distribucions Riera, Forn de Cabrianes, Mafrica, Aneto, Cerveses Guineu), les associacions Aura Ioga, Grup Sardanista Dintre El Bosc, Centre Excursionista del Bages i Càritas Manresa i persones a títol individual fins a completar una setantena de voluntaris.