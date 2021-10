L’Hospital de Sant Joan de Déu va celebrar ahir tallers i xerrades amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama. La cap del servei d’Oncologia d’Althaia, Montserrat Domènech, va tenir un reconeixement per les dones diagnosticades i tractades durant el període més dur de la pandèmia, L’any passat a Althaia es van atendre 150 casos. Hi va haver tallers d’activitats complementàries com artteràpia, estètica o marxa nòrdica.