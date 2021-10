L’Ajuntament de Manresa vol desactivar com sigui el conflicte obert a la residència de gent gran de la Font dels Capellans, que perd part del seu jardí a causa de les obres de la nova avinguda dels Països Catalans. Això va generar ja fa un any un conflicte amb el Casal de Gent Gran de la mateixa residència i la Plataforma en Defensa dels Drets de la Gent Gran, que fins i tot han organitzat manifestacions en contra de l’afectació.

Ahir al migdia es va presentar públicament com serà el nou jardí de l’equipament que es guanyarà per la part del darrere (veure Regió7 del 17 de febrer). Han sigut els mateixos usuaris de la residència d’avis, les seves famílies i els professionals que hi treballen, els qui han demanat què hi volen i com ho volen. Aquest procés no ha comptat amb la participació del Casal de Gent Gran del barri, tot i que se’ls hi va oferir segons va explicar ahir la directora de l’equipament, Anna Valverde, ni de la Plataforma.

Desembarcament

La presentació del projecte es va fer a la mateixa residència, on hi va haver un veritable desembarcament de regidors, tres, i responsables de Serveis Territorials de la Generalitat, que és qui paga més de la meitat de les obres de l’avinguda, a més a més de la directora de la residència i d’un representant de l’associació de veïns de la Font dels Capellans i també de la Sagrada Família.

«Es tracta de resoldre un problema que en el seu moment no vam ser capaços d’identificar l’abast que podia tenir», va manifestar el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David-Aaron López. Segons la seva opinió, de la reflexió final de tot aquest conflicte la residència en sortirà beneficiada, i de l’impacte generat «n’ha sorgit una oportunitat» per guanyar «en qualitat més que en quantitat».

La part nova del jardí tindrà, sobretot més accessibilitat per als usuaris de la residència. Es dividirà en dues parts. Les dues darrere de l’edifici. Una es destinarà a zona de descans dels treballadors, i l’altra s’enjardinarà i hi haurà complements com un hort, mobiliari urbà i, sobretot, camins amples i pavimentats per passejar-hi. També s’ampliarà i es millorarà la zona de l’entrada principal.

Zones verdes i aparcament

Però hi haurà més actuacions al voltant de la nova avinguda dels Països Catalans, va anunciar López. «Aprofitant aquesta crisi hem identificat tres punts més per complementar el projecte». Es farà una zona verda al carrer del Tossalet dels Dolors, un aparcament per a una cinquantena de vehicles al costat de l’institut Guillem de Catà, i una gran zona verda de més de 3.000 metres quadrats a la confluència entre el Fra Jacint Coma i Galí, el nou tram del carrer Granollers i la nova avinguda. De moment s’aplanarà, i hi haurà un solar. En un procés participatiu que es preveu fer l’any vinent els veïns podran dissenyar com el volen.

L’empresa constructora de l’avinguda Països Catalans farà tots aquests treballs paral·lelament a les obres del nou vial, i es preveu que els treballs a l’entorn de la residència, aturats per les protestes, es facin de seguida. El pressupost d’aquests nous projectes serà d’uns 180.000 euros que pagaran Generalitat i Ajuntament, igual que l’avinguda. «El projecte s’acabarà amb l’ordenació del jardí, dues àrees verdes i un aparcament», va destacar López.

Durant la presentació del projecte els representants dels veïns també hi van dir la seva. Xavier Puertas, de la Font, va reclamar que es faci més acompanyament al Casal de la Gent Gran i que la nova zona verda al Fra Jacint Coma i Galí «és motivadora». Va demanar a l’Ajuntament, però, que el projecte no s’eternitzi per evitar que es converteixi en un solar abandonat. Marina Hosta, de la Sagrada Família i també membre de la Plataforma, va dir que el projecte converteix la residència en una mena de rotonda envoltada de carrers i carreteres.

La polèmica

La polèmica va sorgir fa més d’un any, quan el Casal de la Gent Gran de la residència va alertar que la prolongació del carrer Granollers per connectar-lo amb la nova avinguda ocuparia part del jardí de la residència. La Plataforma en Defensa de la Gent Gran i altres entitats es van afegir a la protesta. Segons va tornar a insistir ahir el regidor d’Urbanisme, el jardí que s’escapça té dificultats d’accés per als usuaris, que no l’utilitzen, i només té valor paisatgístic.