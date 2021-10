L’Ajuntament de Manresa admet que la situació d’inseguretat a la ciutat «és greu» i que els tres apunyalaments de les darreres setmanes, un de mortal, suposen un increment d’unes accions violentes que no eren pròpies de la ciutat. La reacció és incrementar el nombre d’efectius policials, tant de Policia Local com de Mossos d’Esquadra, crear una Taula de Seguretat, Civisme i Convivència i crear una dotzena de punts de videovigilància per dissuadir els delinqüents en els «punts calents» de la ciutat ja coneguts. El govern de la ciutat admet obertament que té un problema amb l’increment dels actes violents i de la inseguretat al carrer. I tem pels més fràgils, la població femenina, els infants i la gent gran.

L’alcalde Marc Aloy (ERC) i el regidor de Seguretat i Ciutadania, Joan Calmet (Junts x Manresa), van fer ahir una compareixença davant els mitjans de comunicació per explicar les solucions que pensen dur a terme per millorar la seguretat i el civisme a la ciutat. Van estar acompanyats del cap de la Policia Local de Manresa, Jordi Mora, perquè polítics i policia han fet una anàlisi del problema, o dels diferents poblemes que confluexen en la situació actual.

El govern local va explicar que a Manresa s’hi han instal·lat bandes de delinqüents que lluiten per l’hegemonia en el mercat de la droga. En aquests sentit, ahir Aloy i Calmet van atribuir els tres atacs amb arma blanca del darrer mes a assumptes relacionats directament i indirecta amb la droga. També van definir un segon grup, aquest format per joves, la majoria sense treball i molts sense tenir documents de residència en regla. Aloy considera que, sobretot en aquests casos, cal trobar mecanismes per acompanyar els nois i intentar treure’ls del món de la delinqüència i les drogues, que pràcticament sempre hi estan associades. El govern local assegura que ha tractat aquesta problemàtica amb la resta de grups que formen part de l’Ajuntament, que n’ha parlat també amb associacions de veïns i entitats que representen el sector comercial, i té esperances de poder caminar plegats en la solució a través de la Taula de Seguretat, Civisme i Convivència.

Manresa també confia que en el mateix trajecte trobarà els altres cossos de seguretat (Aloy va fer un prec a Mossos d’Esquadra -amb qui ja treballen de bracet- i Policia Nacional per potenciar la vigilància) i també les institucions del país. En aquest sentit, Aloy va explicar que aquest divendres es farà una reunió específica sobre seguretat a l’Ajuntament de Manresa amb el Conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, «que ja coneix la problemàtica i que ve a posar solucions sobre la taula».

En tercer lloc, Calmet va explicar que hi una altra problemàtica d’incivisme, que en aquests moments es troban concentrada sobretot al passeig de la República i a la plaça Sant Domènec. El regidor afirma que «no es tracta de delinqüència sinó d’un incivisme extrem que té un alt grau d’incidència sobre la qualitat de vida de la gent que viu en aquestes zones, un incivisme vinculat a grans consums i dependències d’alcohol i drogues» que s’ha d’abordar des de l’acció social.