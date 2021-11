El Palau Firal de Manresa acollirà aquest dimecres la primera sessió oberta a la participació en el procés per redactar el Pla Director Urbanístic (PDU) de l’Agulla. En la sessió, que tindrà lloc a les sis de la tarda, es farà una presentació dels treballs realitzats fins al moment, en fase d'avanç, que defineixen els objectius i propòsits generals del document. L'acte serà presentat pels alcaldes de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñan Claret, i de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, mentre que l'explicació tècnica anirà a càrrec de Josep Armengol Tatjé, subdirector general d'Acció Territorial de la Generalitat. Hi haurà un espai per la intervenció de les persones participants. Per facilitar la participació de la ciutadania, l'acte també es retransmetrà en temps real a través d'aquest enllaç.

El Pla Director Urbanístic de l’àmbit de l’Agulla (PDU) té per objecte crear el marc urbanístic i territorial adequat que permeti explotar les potencialitats d’ampliació del parc de l’Agulla per tal que esdevingui l’espai de lleure i esbarjo de referència del Pla de Bages, amb coherència amb els seus valors ambientals, paisatgístics i patrimonials, interconnectada amb els nuclis urbans i amb estratègies de desenvolupament clares d’acord amb les necessitats del territori i de la seva gent. Per fer-ho possible cal comptar amb la col·laboració de la ciutadania des de l’inici, i és en aquest context on es planteja el procés participatiu, tal com es va explicar en la presentació que es va dur a terme a final d'octubre.

La següent cita serà el pròxim dimecres, 17 de novembre, també a les 18 h al Palau Firal de Manresa, S'organitzarà una taula rodona amb els especialistes que han participat de la redacció del document, per aprofundir en el contingut del document relacionat amb la mobilitat, l'avaluació ambiental i les activitats col·lectives.

Tota la informació del procés està disponible al portal participa.gencat.cat/processes/pduambitAgulla, on també es pot participar omplint un qüestionari sobre l'Agulla, fent noves propostes o donant suport a les existents.