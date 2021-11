Manresa ja té a punt la programació d’activitats de l’11a Setmana dels Drets dels Infants, una nova edició emmarcada en el Dia Internacional dels Drets dels Infants, que se celebra el 20 de novembre arreu del món. Enguany, l’Ajuntament de Manresa ha proposat treballar l’article 31 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant adoptada de l’ONU.

En aquest article, els estats membres reconeixen el dret de l’infant al descans i a l’esplai, a lliurar-se al joc i a les activitats d’esbarjo adequades a la seva edat, i a participar lliurement en la vida cultural i les arts, respectar i promoure el dret de l’infant a participar plenament en la vida cultural i artística i afavorir oportunitats de participació en activitats culturals, artístiques, recreatives i d’esplai.

El programa d’activitats tindrà lloc del 13 al 20 de novembre i estarà farcit de propostes de jocs -actuals i tradicionals-, contes, teatre, titelles i altres sorpreses adreçades a la diversió dels infants.

La Setmana dels Drets dels Infants està organitzada per la regidoria d’Infància, Joventut i Persones de Grans de l’Ajuntament de Manresa, amb la participació de diverses entitats i serveis que atenen infants a Manresa, concretament: Associació de veïns de la Font dels Capellans, la Biblioteca del Casino, Imagina’t, l’Església Evangèlica Betel, Ludoteca Ludugurus, Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, El Nord de la Dona, les biblioteques veïnals de Cal Gravat, Carretera Santpedor, Les Cots, Valldaura i Sagrada Família i els centres oberts de la ciutat.

Acte institucional

L’acte de la Lectura del Manifest commemoratiu del Dia Internacional dels Drets dels Infants es celebrarà el 19 de novembre a les 10 h al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa i comptarà amb la participació dels i les alumnes de 4rt de l’escola Serra i Húnter.

Els alumnes llegiran el manifest i seguidament representaran una coreografia que prèviament han estat assajant a l’aula, de percussió corporal. Aquest any s’ha volgut posar l’accent en la importància de l’art com a eina d’expressió i creativitat, així com els efectes positius que la pràctica d’algun tipus de disciplina artística té en els infants.

Per aquest motiu s’ha convidat a les diverses escoles de primària de la ciutat a participar de la creació d’una coreografia de percussió corporal. Aquesta coreografia creada per l’artista Lu Arroyo s’ha fet arribar en forma de vídeo a les escoles participants. La cançó escollida per acompanyar la coreografia ha estat “La Llum que portes dins Manresa”, creada pel grup Gossos.

El resultat es podrà veure en forma de vídeo al Youtube de l’Ajuntament de Manresa a partir del dia 20 de novembre, Dia Internacional dels drets dels infants.

L’acte institucional al Saló de Sessions comptarà amb l’assistència i intervenció de la regidora d’Infància, Joventut de l’Ajuntament de Manresa, Rosa Maria Ortega Juncosa; l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; i la consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Tània Verge Mestre.

PROGRAMACIÓ

Dissabte 13 de novembre

Jocs i berenar!

Hora: De 16 h a 1 h

Lloc: Escola Serra i Húnter

Preu: soci 5 € no soci 7 €

Organitza: El Nord de la Dona

Dilluns 15 de novembre

Tarda de Jocs per a infants

Lloc: Plaça Sant Domènec

Hora: 16.30 h a 20 h

Organitza: Ajuntament de Manresa

Col·labora: CAE i Entretothom

Del 15 al 19 de novembre

Juguem a la plaça!

Lloc: AV Cal Gravat (plaça Cal Gravat,2)

Horari: de 17 a 19 h

Organitza: Biblioteca veïnal de Cal Gravat

Del 15 al 19 de novembre

L’Home Llop

Lloc: AV Carretera Santpedor (carretera Santpedor, 188)

Horari: 18.00 h

Organitza: Biblioteca veïnal Carretera Santpedor

Dilluns 15 de novembre

Juga, juga i no paris de jugar!

(Cal inscripció prèvia al 93 874 43 06 i és gratuïta)

Ludoteca Infantil ( infants de P3 a P5 )

Hora: De 17 a 19 h

Lloc: Font dels Capellans, bloc 14, local 75 baixos

Organitza: Associació de veïns Font dels Capellans

Dilluns 15 de novembre

Juguem al carrer. Jocs tradicionals.

Lloc: AV Cots Pujada Roja (Carrers Sant Joan, 34)

Horari: 18 h

Organitza: Biblioteca de l’Associació de veïns de les Cots

Dimarts: 16 de novembre

Tenim dret a jugar!

Lloc: Parc de la Florinda

Horari: de 17-18 h

Organitza: Biblioteca veïnal de Valldaura

Dimarts 16 de novembre

Pel dret al lleure!

(Cal inscripció prèvia al 93 874 43 06 i és gratuïta)

Hora: de5 a7 de la tarda

Casal Infantil (infants de 1r a 6è de Primària )

Lloc: Font dels Capellans, bloc 12

Organitza: Associació de veïns Font dels Capellans

Dimarts 16 de novembre

La Capsa Màgica

Lloc: AV Cots Pujada Roja (Carrers Sant Joan, 34)

Horari: 18.15 h

Organitza: Biblioteca de l’Associació de veïns de les Cots

Dimarts 16 i dimecres 17

Visca la cultura i la diversió per la canalla!

(Cal inscripció prèvia al 93 874 43 06 i és gratuïta)

Hora: de5 a7 de la tarda

Aula de reforç

Lloc: Font dels Capellans, bloc 13

Organitza: Associació de veïns Font dels Capellans

Dimecres 17 de novembre

Diver-timento!

(Cal inscripció prèvia al 93 874 43 06 i és gratuïta)

Hora: de 5 a 7 de la tarda

Biblioteca veïnal i Punt Òmnia Font dels Capellans

Lloc: Font dels Capellans, bloc 13 (Biblioteca Veïnal)

Organitza: Associació de veïns Font dels Capellans

Dimecres 17 de novembre

Hora del conte

Lloc: Biblioteca del casino, a partir de 3 anys, amb “Peripècies al cel”

A càrrec de Cia. Conten les saberudes

A càrrec de Cia. Conten les saberudes

Organitza: Biblioteca del casino

Dijous 18 de novembre

Juguem!

(Cal inscripció prèvia al 93 874 43 06 i és gratuïta)

Hora: de 5 a 7 de la tarda

Centre Obert La Font

Lloc: Font dels Capellans, bloc 11

Organitza: Associació de veïns Font dels Capellans

Divendres 19 de Novembre

Tenim drets (Funció teatral )

) Lloc: AV Cots Pujada Roja (carrer Sant Joan, 34)

Horari: 18.00 h

Organitza: Biblioteca de l’Associació de veïns de les Cots

Divendres 19 de novembre

Manifest Commemoratiu dels Drets dels Infants

Hora: 10 h

Lloc: Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa

A càrrec de l’alumnat de 4t de l’escola Serra i Húnter

Organitza: Ajuntament de Manresa, Escola Serra i Húnter.

Col·labora: Cicle Formatiu d’Integració Social INS Guillem Catà, Manel Justícia i CFGS Educació Infantil de la UManresa.

Divendres 19 de novembre

Cap infant sense cultura i diversió!

(Cal inscripció prèvia al 938744306 i és gratuïta)

Hora: De 17 a 19 h

Activitat conjunta (Ludoteca, Casal Infantil, Aula de Reforç, Biblioteca veïnal, Punt Òmnia i Centre Obert)

Lloc: Casal Cívic Font dels Capellans (carrer Granollers, s/n)

Organitza: Associació de veïns Font dels Capellans

Divendres 19 de novembre

Juguem Junts

Lloc: Biblioteca Sagrada Família Manresa.

Horari: De 17 h a 19 h.

Organitza: Biblioteca veïnal Sagrada Família

Divendres 19 de novembre

Vine a jugar a la Ludoteca Ludugurus.

Lloc: Ludoteca Ludugurus (demanar cita prèvia per whatsapp al 678404933, aforament limitat)

Horari: De 17 a 19 h

Organitza: Creu Roja Manresa

Dissabte 20 de novembre

Joc del Pescamines adaptat , activitat on els nens jugaran en equip i demostraran les seves habilitats motrius i artístiques per acabar un recorregut marcat en un taulell de joc gegant.

, activitat on els nens jugaran en equip i demostraran les seves habilitats motrius i artístiques per acabar un recorregut marcat en un taulell de joc gegant. Lloc: Local de l'Església Betel, Via Sant Ignasi 43, baixos

Local de l'Església Betel, Via Sant Ignasi 43, baixos Horari : D’11 a 13 h i de 16 a 19 h

: D’11 a 13 h i de 16 a 19 h Organitza: Església Evangèlica Betel

Dissabte 20 de novembre

Cua de Rata (espectacle de titelles)

Lloc: Espai Plana de l’Om

Hora: 17.30 h

Preu: 6 € soci/ 8 € no soci

Companyia: Cia. Ton Muntanè

Organitza: Imagina’t

Dijous 25 de novembre: