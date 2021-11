La Fundació Althaia informa que l’increment de pacients ingressats per covid-19 i l’empitjorament de la situació epidemiològica del territori l'obliguen a prendre de nou mesures per restringir l’accés als centres de la institució tal com marca el protocol establert. L’objectiu és minimitzar el risc de contagi, garantir la seguretat de pacients, familiars i professionals, i evitar possibles brots intrahospitalaris.

Per això, a partir de demà divendres, 19 de novembre, es reduirà l’horari d’acompanyament dels pacients no covid ingressats a les plantes d’hospitalització convencional de Sant Joan de Déu, que només podran tenir un sol acompanyant de 9:00 a 13.00 hores, excepte les àrees covid, Salut Mental, Pediatria i Obstetrícia, que es regeixen per una normativa específica. En cap cas estan autoritzades les visites socials ni de cortesia a cap àrea d’Althaia.

Al servei d’Urgències no està autoritzat l’acompanyament de malalts tret de pacients pediàtrics i persones dependents. Per això es compta amb diferents recursos que milloren el contacte i la informació entre el pacient, l’equip assistencial i la família, com l’enviament de missatges informatius SMS i la tasca de la gestora d’informació, que posa en contacte telefònic els familiars amb l’equip assistencial o el pacient.

Pel que fa a consultes externes, es recomana venir sol sempre que sigui possible. Els casos que requereixin acompanyament s’autoritzaran a l’entrada de la planta -1. Es permetrà l’entrada d’un sol acompanyant.

Des de la institució es recomana que els acompanyants que accedeixen als centres d’Althaia tinguin la pauta de vacunació completa. D’altra banda, es demana a les persones que puguin tenir algun símptoma respiratori o de febrícula que s’abstinguin d’acudir als centres de la institució.

Les dades mostren un retrocés

La millora de la situació epidemiològica i la reducció de casos que es va produir durant el mes de setembre va fer que Althaia, seguint el seu protocol d’accessibilitat, establís una franja horària més àmplia d’acompanyament. Amb l’empitjorament de les últimes setmanes, el protocol determina que cal tornar a restringir l’accés.

En aquest sentit, la incidència i la velocitat de contagi de la covid-19 s’han vist incrementats considerablement durant l’última setmana al Bages-Solsonès. La incidència acumulada a 14 dies per cada 100.000 habitants ha passat de 68,8 a 109 en 10 dies, i la velocitat de contagi d’1,03 a 1,46. Això fa que el risc de rebrot a 14 dies se situï a 160, quan fa 10 dies era del 68. Actualment, hi ha 18 pacients amb covid-19 ingressats a la Fundació Althaia, dels quals tres a la unitat de crítics. Aquests tres pacients no estan vacunats.

Crida a la responsabilitat ciutadana

Totes les persones que accedeixin a un dels centres d’Althaia cal que portin mascareta quirúrgica, que no sigui de roba, anar sense guants, rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar i al sortir i mantenir la distància de seguretat. A l’interior de les habitacions cal que els acompanyants portin sempre la mascareta quirúrgica. Si el seu estat els ho permet, els pacients també han de dur la mascareta quirúrgica.

Amb aquestes mesures de prevenció i l’aplicació de la normativa d’accés a les instal·lacions per part d’usuaris i familiars, Althaia vol garantir el benestar del malalt ingressat alhora que es minimitza el risc que els pacients es contagiïn, ja que són persones vulnerables, moltes d’elles amb el sistema immunitari afeblit i amb un risc molt alt de complicacions greus en cas d’emmalaltir per la covid-19.

La institució demana que tothom compleixi les mesures indicades ja que un bon seguiment evita brots intrahospitalaris, que podrien posar en perill la vida dels pacients i comprometre la capacitat del sistema sanitari per donar una resposta adequada a les persones que requereixen atenció mèdica.

La vacunació, una gran aliada

A dia d'avui, a part de les mesures de contenció de la pandèmia com poden ser les restriccions de mobilitat, la higiene o distància social, la vacuna és l’eina principal per protegir-nos de la covid-19. L’objectiu de la vacunació és aconseguir la immunitat de grup perquè disminueixi la propagació de la malaltia i el nombre de contagis.

La vacuna no és obligatòria, però és indispensable per poder aconseguir la immunitat de grup i disminuir els efectes de la pandèmia, que impacten tant a la salut com a l’economia pròpia i com de tota la comunitat. Per això Althaia recomana a totes les persones que encara no ho hagin fet que es vacunin.