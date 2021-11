Avui, dimecres 24 de novembre, es posa a la venda Regala Cases d’Oliba, una targeta regal que permet visitar 7 grans conjunts arquitectònics del cor de Catalunya. Pensat per a amants de la cultura, l’art i el patrimoni, Regala Cases d’Oliba es pot comprar en línia des del web de Cases d’Oliba.

La targeta permet visitar la Basílica de la Seu de Manresa (Bages), el Monestir de Santa Maria de l’Estany (Moianès), la Catedral de Sant Pere de Vic (Osona), el Museu Episcopal de Vic (Osona), el Monestir de Sant Pere de Casserres (Osona), el Monestir de Santa Maria de Ripoll (Ripollès) i el Monestir de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès).

Un cop adquirida la targeta regal, el comprador pot escollir amb quin format vol obtenir l'obsequi: si escull el format «targeta» -per un preu de 30 euros- la rebrà a l’adreça postal que indiqui en un període d’entre 3 i 6 dies. Si opta pel model «val» -amb un cost de 25 euros- la podrà imprimir o enviar per correu electrònic a la persona regalada. En tots dos casos, l'import del conjunt de les entrades suposa un estalvi del 30% sobre el preu original de les entrades a cada equipament.

Les restriccions de mobilitat provocades per la pandèmia, van propiciar que moltes persones fessin una aposta per les vacances i escapades de proximitat. Regala Cases d’Oliba és un producte que s’ha pensat per conèixer el patrimoni cultural de màxim nivell de la Catalunya interior. Les entrades tenen vigència d'un any a partir de la data d’adquisició.

A més del producte Regala Cases d’Oliba, a la pàgina web de Cases d'Oliba també s’hi poden trobar altres entrades conjuntes com una entrada a les «Cases de muntanya» (Monestir de Santa Maria de Ripoll + Museu Episcopal de Vic + Catedral de Sant Pere de Vic + Monestir de Sant Pere de Casserres) i a les «Cases de la Plana» (Museu Episcopal de Vic + Catedral de Sant Pere de Vic + Monestir de Sant Pere de Casserres + Monestir de Santa Maria de l’Estany + Basílica de la Seu de Manresa). Tant Regala Cases d’Oliba com les entrades conjuntes a les «Cases de Muntanya» i «Cases de la Plana» suposen un important descompte per al visitant.

Què són les Cases Oliba?

Cases d’Oliba és una iniciativa que vol donar a conèixer el patrimoni amb arrels mil·lenàries que guarda l’empremta del bisbe i abat Oliba (971-1046). Més enllà de la seva dimensió d’espais per al culte, aquests monuments són autèntics tresors patrimonials. Aquesta iniciativa del departament de Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic es va presentar l’estiu de 2020.

A través del seu portal web, s’ofereix entrades per visitar aquests espais i també una agenda d’activitats culturals i turístiques d’aquests equipaments.