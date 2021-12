La nova tongada de vacunació al Palau Firal de Manresa ha començat aquesta tarda amb més de 200 dosis administrades en una hora.

Al Palau Firal de Manresa, l'Hotel d’Entitats de Berga, l'Escorxador d’Igualada i la UVic-UCC estan cridades a vacunar-se no només per rebre la dosi de reforç sinó també la segona dosi de Janssen i les primeres dosis en persones encara no immunitzades.

Al matí es van ultimar els preparatius i tot seguit es van començar a inocular els vaccins addicionals amb cita prèvia per a majors de 60 anys i per als vacunats amb Janssen mitjançant la web de vacunació.

Reobren els punts centralitzats

D'aquesta forma, la Regió Sanitària Catalunya Central reobre novament punts de vacunació centralitzats per poder administrar les dosis de reforç aprovades per a majors de 60 anys, per a professionals sanitaris i sociosanitaris i per a persones vacunades amb el vaccí monodosi Janssen. L’objectiu és facilitar l’accés a la vacuna en espais de fàcil accés, alguns dels quals ja havien acollit la vacunació en la fase comunitària i altres que ho havia fet només de forma puntual.

En aquesta nova fase de vacunació, la prioritat és protegir les persones més vulnerables i, per tant, administrar la dosis de record o addicional en els col·lectius en els que s’ha anat aprovant i que són els següents: persones grans institucionalitzades i persones institucionalitzades en centres sociosanitaris; persones en condicions de molt alt risc de patir malaltia greu; persones de 60 anys o més; personal sanitari i sociosanitari i persones que en el seu moment van rebre la vacuna de Janssen. En total, l’estimació és que en dos mesos es faci una crida a vacunar-se a prop de 140.000 persones de la regió sanitària.

Els punts de vacunació podran arribar a administrar unes 12.000 dosis setmanals amb diferents horaris.

Manresa : Palau Firal de Manresa, al C/ Castelladral, 5. Dilluns, dimecres i dijous de 14 a 20 h i dimarts i divendres de 9 a 15 h. La capacitat és d’unes 1000 dosis per franja i, per tant, unes 5000 per setmana.

: Palau Firal de Manresa, al C/ Castelladral, 5. Dilluns, dimecres i dijous de 14 a 20 h i dimarts i divendres de 9 a 15 h. La capacitat és d’unes 1000 dosis per franja i, per tant, unes 5000 per setmana. Berga : Hotel Entitats, al C/Mestre Pedret, 2. Dilluns, dimecres i dijous de 14 a 20 h i dimarts i divendres de 9 a 15 h. La capacitat resultant és d’unes 200 dosis per franja i, per tant, unes 1000 per setmana.

: Hotel Entitats, al C/Mestre Pedret, 2. Dilluns, dimecres i dijous de 14 a 20 h i dimarts i divendres de 9 a 15 h. La capacitat resultant és d’unes 200 dosis per franja i, per tant, unes 1000 per setmana. Igualada : Espai de l’Escorxador, al C/Prat de la Riba, 45. Dilluns, dimecres i divendres de 8h30’ a 14h30’ i dimarts i dijous de 14 h a 20 h. La capacitat resultant és d’unes 600 dosis per franja i, per tant, unes 3000 per setmana.

: Espai de l’Escorxador, al C/Prat de la Riba, 45. Dilluns, dimecres i divendres de 8h30’ a 14h30’ i dimarts i dijous de 14 h a 20 h. La capacitat resultant és d’unes 600 dosis per franja i, per tant, unes 3000 per setmana. Vic: sala de la UVIC, al C/ Miramarges, 4 Edifici A. Dilluns, dimecres i dijous de 14 h 30’ a 20 h i dimarts i divendres de 9 a 14 h 30’. La capacitat resultant és d’unes 600 dosis per franja i, per tant, unes 3000 per setmana.

Espais més petits

Es podrà agafar cita prèvia als quatre punts de vacunació poblacional via web i el registre es farà mitjançant K2 i, per tant, amb accés a qualsevol usuari de Catalunya.

També a través dels centres d’atenció primària es podrà posar data la vacunació a altres punts cèntrics de petites dimensions, però que permetran treure l’administració del vaccí dels consultoris i CAP. Són els següents:

Manresa, L’Escorxador (FUB), C/Sant Fruitós. De dilluns a divendres de 8:45 a 13 h i dimarts i dijous també de 14.30 a 19.15 h

(FUB), C/Sant Fruitós. De dilluns a divendres de 8:45 a 13 h i dimarts i dijous també de 14.30 a 19.15 h Manresa, Convent de Santa Clara , C/ Nou de Santa Clara, 62. Grip i Covid dimecres dia 1 de desembre de 15 a 19 h; dia 9 de desembre de 10 a 13:30 h i dia 10 de desembre de 9:30 a 13:30 h

, C/ Nou de Santa Clara, 62. Grip i Covid dimecres dia 1 de desembre de 15 a 19 h; dia 9 de desembre de 10 a 13:30 h i dia 10 de desembre de 9:30 a 13:30 h Manresa, Anònima , Passatge Lluçà. Fins al dia 17 de desembre, tots els divendres de 9 a 13 h.

, Passatge Lluçà. Fins al dia 17 de desembre, tots els divendres de 9 a 13 h. Manresa, Sant Andreu Salut , C/Remei de Dalt, 3. A partir del 7 de gener, cada divendres en franja de matí (horaris pendents de definir)

, C/Remei de Dalt, 3. A partir del 7 de gener, cada divendres en franja de matí (horaris pendents de definir) Solsona, Sala Polivalent , C/ Antoni Gaudí, 2. Sessions esporàdiques segons demanda.

, C/ Antoni Gaudí, 2. Sessions esporàdiques segons demanda. Igualada, Mòduls CSA , Av Catalunya, 11. Dimecres de 15 a 17 h a partir de demà dia 1 de desembre.

, Av Catalunya, 11. Dimecres de 15 a 17 h a partir de demà dia 1 de desembre. Vic, Centre Comercial Vic 2, Plaça Pilarín Bayés. Cita prèvia a través del CAP.

A més, per a aquelles persones amb dificultats de desplaçar-se, també es farà vacunació oportunista als centres d’atenció primària.