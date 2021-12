El president de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa des del 2017, Toni Erro, es perfila com la persona que dirigirà l’entitat els propers quatre anys. L’assemblea general extraordinària per renovar la comissió executiva, finalitzat el mandat actual, tindrà lloc dissabte de la setmana vinent, a les 11 del matí.

Dimecres d’aquesta setmana a la mitjanit va finalitzar el període per poder registrar les candidatures. El dia abans, Erro va formalitzar la seva, amb Lluís Brucart i Maria Dolors Terra a la vocalia; Genoveva Gorchs a la tresoreria; Ramon Caballol a la secretaria; Marina Hosta com a vicepresidenta i ell com a president.

Si no sortís votada amb un mínim del 50% dels vots presents a l’assemblea caldria constituir una gestora i convocar noves eleccions al cap de tres mesos màxim.

Dijous, la federació va rebre la candidatura de Faustí Fíguls per ser el tresorer de l’ens veïnal, que ahir mateix va retirar.