S’estima que a Manresa hi ha al voltant d’unes 200 persones amb risc d’exclusió social «amb una dificultat real de tenir accés a un àpat diari», segons l’Ajuntament.

Des del mes de març de l’any 2020, la situació de pandèmia de covid-19 ha impedit que continués funcionant com ho feia el menjador social municipal ubicat al centre cívic Selves i Carner i s’ofereix menjar per emportar davant «la impossibilitat de mantenir obert un espai compartit on les persones puguin acudir i rebre un àpat calent».

Així que fa més d’any i mig que el servei que, segons l’Ajuntament, es pot oferir és un punt de repartiment de menjar per emportar, amb envasos d’un sol ús, i així reduir al màxim el contacte amb les persones usuàries.

La regidora d’Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, ha explicat que «s’està licitant un nou contracte de menjador que comportarà bastants canvis i ampliació del servei».

Mentrestant s’ha prorrogat la gestió del servei a la Fundació Privada Sant Andreu Salut, per un preu de 7,60 euros àpat/dia.

El servei consisteix en el lliurament d’un àpat per emportar, amb envasos d’un sol ús, per a un màxim de 20 comensals diaris. El punt de distribució és el centre cívic Selves i Carner, en la franja horària d’1 del migdia a 3 de la tarda.

El Servei de Drets Socials és l’encarregat de facilitar diàriament a l’empresa que presta el servei, les dades de les persones usuàries de la prestació.

El servei s’ofereix perquè es considera «bàsic» assegurar una alimentació bàsica i una dieta adequada a les persones que viuen en un situació d’extrema vulnerabilitat, amb una garantia de qualitat nutricional i higienicosanitària, i oferir una prestació municipal, amb caràcter temporal, destinada a les persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència.

Malgrat les circumstàncies de pandèmia, aquest és un servei que forma part de la cartera de serveis socials bàsics i és una competència d’obligada prestació dels municipis.