L’Ajuntament de Manresa dedica el calendari del 2022 a la petjada ignasiana amb motiu dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa, amb una publicació que fa brillar els principals espais ignasians de la ciut at amb imatges d’Òscar Rodbag, fotògraf especialitzat en la fotografia de paisatges.

Les fotografies que acompanyen els mesos de l’any es divideixen en dues categories: per una banda, trobem panoràmiques de la ciutat que ens evoquen al Camí Ignasià, amb esplèndides postals de Manresa en les quals prenen relleu elements patrimonials i naturals com La Seu, Santa Caterina, Montserrat o el riu Cardener.

De l’altra, destaquen els principals punts ignasians que guarda la ciutat. Així, hi podem trobar l’Espai Manresa 1522 que, situat en una ala de l’antic claustre del convent dels Predicadors, mostra com era la ciutat que va trobar Ignasi en la seva estada a Manresa. El Carrer del Balç, un carrer medieval gairebé únic al país que recentment s’ha reurbanitzat, mantenint l’esperit d’aquell carrer que al segle XVI va acollir Ignasi. L’Hospitalet dels Amigant, on ara s’alça la capella de Sant Ignasi Malalt, que testimonia la cura que les Ínyigues van prestar a Ignasi. El Santuari de la Cova de Sant Ignasi, que llueix els vistosos mosaics de l’artista Marko Rupnik. El santuari de La Salut de Viladordis, en ple entorn de l’Anella Verda, una església d’origen romànic que, segons indica la tradició, Ignasi freqüentava.

També la Capella del Rapte, construïda sobre l’antic Hospital de Santa Llúcia, que a l’època acollia pobres i pelegrins, i on es creu que Ignasi va passar un període llarg de malaltia. El Pou de la Gallina, indret que connecta amb el vessant més popular de l’anomenat “home del sac”, que segons la llegenda s’hauria aparegut per treure viva del pou la gallina de la petita Agnès. O l’escultura de L’Acollida, de Ramon Oms, que dona la benvinguda a tots aquells que visiten i arriben a Manresa, convidant a passar per la porta i quedar-se a la ciutat que va acollir el pelegrí.

En total, s’han editat 5.500 calendaris, que es poden recollir gratuïtament a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) i a l’Oficina de Turisme. També se n’han distribuït a les residències i llars d’avis.