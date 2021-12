La sisena onada de l'epidèmia de covid-19 continua trencant rècords i Manresa s'acosta als 600 casos nous durant la darrera setmana.

Al Bages, si fa uns quants dies la notícia era que en una setmana s'havien superat els mil nous positius confirmats, les darreres dades que ha ofert el Departament de Salut de la Generalitat situen la xifra en 1.371 nous positius en set dies.

Així que els indicadors epidemiològics continuen mostrant xifres a l'alça, un augment que, si es posa en context en relació amb el conjunt de Catalunya, s'observa que es troba en sintonia amb la mitjana catalana.

Manresa no encapçala cap rànquing dels indicadors de risc de rebrot com sí que ha fet en altres fases de l'epidèmia i presenta valors de risc de rebrot i velocitat de transmissió per sota de la mitjana catalana.

La capital del Bages presenta un risc de rebrot de 1.638 punts i una velocitat de contagi d'1,35, mentre que a Catalunya és de 1.691 i 1,41.

En incidència acumulada per 100.000 habitants en 14 dies, a Manresa és de 1.263, i en 7 dies de 736, mentre que a Catalunya és de 1.237 en catorze dies i de 769 en set dies.

En relació amb les ciutats de més de 50.000 habitants, Manresa té un risc de rebrot inferior al de Sant Cugat, Viladecans, Castelldefels, Barcelona, Terrassa, Cerdanyola, el Prat, Sabadell, Santa Coloma, Girona i Mollet.

Més enllà del context, el nombre de positius es manté preocupantment a l'alça. Les dades de casos nous que hi ha actualment multipliquen per cinc les que hi havia a principis de novembre. Cal recordar que del 13 al 19 de novembre es van comptabilitzar 139 casos; la setmana següent, 147, i la del 27 de novembre al 3 de desembre, 222.

Del 2 al 8 de desembre es van comptabilitzar 252 positius més; del 9 al 15 de desembre, 422, i del 16 al 22, 589, així que ens trobem en una insostenible situació de gairebé sis-cents positius més per setmana.

El resultat és que Manresa ha duplicat el nombre de positius en dues setmanes i, a hores d'ara, ja supera els 12.000 positius, concretament 12.070.

Pel que fa al Bages, si la setmana passada va ser notícia que es comptabilitzaven mil casos en una setmana, les darreres dades són de 1.371 en set dies.

La comarca en aquest moment s'acosta als 26.000 casos, que és una xifra enorme, però cal dir que baixa la mortalitat de 12 persones fa dues setmanes a 8 la darrera.

El risc de rebrot comarcal se situa aquest diumenge en els 1.667 punts, mentre que en onades anteriors només s'havia arribat als 943, en la tercera, i als 950, en la quarta.

El Moianès era ahir la segona comarca catalana amb el risc de rebrot més elevat, amb un índex de 1.634 punts només superada pel Ripollès (3.702).

La comarca ha passat de detectar 22 positius fa tres setmanes, a 85 fa dues setmanes i 114 la darrera.

El Berguedà era la cinquena comarca en risc de rebrot, amb 2.394 punts;el Bages tenia els ja esmentats 1.667, l'Anoia, 1.664; el Solsonès, 1.639; l'Alt Urgell, 1.459, i la Cerdanya, 1.344.

Catalunya suma 8.502 positius i dinou defuncions

Catalunya ha registrat 8.502 positius nous en l'últim recompte proporcionat pel Departament de Salut de la Generalitat. A banda d'aquestes xifres, actualitzades aquest diumenge, altres xifres de la pàgina web estan actualitzades amb data de dissabte, dia de Nadal. Segons aquest balanç, en les últimes hores s'han comptabilitzat 19 morts més.

Quant als pacients ingressats actualment, la xifra se situa en 1.389, 30 més que en l'últim recompte.

Un total de 381 pacients estan ingressats en unitats de vigilància intensiva (UCI) de centres públics i privats, 5 més que l'últim recompte: 241 necessiten ventilació invasiva (intubació), 10 requereixen oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO) i 130 suport sense intubació.