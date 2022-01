Les empreses Control Group, Denso i Catalana Occident patrocinen un any més els Premis UManresa per a treballs de Recerca de Batxillerat.

Els premis arriben a la vint-i-unena edició amb el mateix objectiu per al qual van ser concebuts: reconèixer la investigació i recerca que desenvolupa l’alumnat de batxillerat i el suport que rep per part del seu professorat. En les vint edicions convocades fins ara s’hi han presentat un total de 870 treballs procedents d’instituts d’arreu del país. La convocatòria està oberta fins al 15 d’abril.

A més de la dotació econòmica aportada pels patrocinadors, 700 euros per als guanyadors, 300 per als accèssits i 150 per al centre o institut, UManresa ofereix una matrícula amb docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol de les titulacions de grau que imparteix la universitat, llevat de Medicina.