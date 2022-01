Derek Powell, nascut a Birmingham el 6 d'abril del 1949 i establert a Manresa des de fa dècades, on feia de professor d'anglès en la seva pròpia acadèmia, va morir ahir als 72 anys. Powell va estudiar lletres germàniques i romàniques a la Universitat de Durham i va treballar i viure a Alemanya, a França i als Estats Units. El 1980 va arribar a la capital del Bages i quatre anys més tard, l'any 1984 va muntar una acadèmia d'idiomes al carrer Major número 66, on va fer classes fins al novembre passat i a on tenia fitxes detallades dels seus 500 alumnes. Estava a punt de jubilar-se.

Des de jove i fins al darrer moment va gaudir anant a córrer, fent el te i escoltant música clàssica o del seu ídol, Bob Dylan. Enamorat del paisatge anglès, sobretot dels Dales, també era un gran coneixedor de les muntanyes, dels camins i dels rius de Catalunya. Era un apassionat de les llengües i de la literatura i llegia els textos originals en set idiomes. Dominava el català, el castellà, l'anglès, el francès, l'italià, l'alemany i el rus, i actualment començava a aprendre l'eusquera. Tot i que no li agradava parlar de política, era un independentista convençut i creia molt en la importància de defensar el català. Deixa esposa, Dolors Codinach. El funeral tindrà lloc demà dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori de Mémora-Fontal al Pont Nou de Manresa, i la vetlla es fa allà mateix aquesta tarda, fins a quarts de 9 del vespre, i demà al matí. La seva mort ha estat a causa de complicacions postoperatòries.