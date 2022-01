El PSC de Manresa organitza una nova sessió del cicle de xerrades "Manresa davant el canvi de cicle: una sortida progressista" per analitzar els canvis provocats per la pandèmia. Serà el dijous 20 de gener, a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la UPC, i comptarà amb la participació de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que parlarà de la nova política pública urbanística integradora, i Laura Ronquillo, arquitecta de la Fundació CONAMA (Congrés Nacional de Medi Ambient), que plantejarà vies perquè les qüestions ambientals assoleixin més rellevància socioeconòmica.

Segons el PSC, l’objectiu és aportar elements per desxifrar "tots els escenaris possibles per tal que com a societat puguem assolir conjuntament una oportunitat que obri una nova etapa de transformació per Manresa".

A la carta d’invitació, que s’ha adreçat a totes les entitats i associacions de Manresa per convidar-les a participar en aquest col·loqui, Anjo Valentí, primer secretari del PSC a la ciutat, explica que l’objectiu és “reforçar-nos com a força política amb vocació de govern i ampliar complicitats amb persones i col·lectius tractant temàtiques en les quals l’Ajuntament té més competències, i prioritzant aquelles que hagin quedat més abandonades”.

La inauguració d’aquest cicle de xerrades es va realitzar el passat 19 de juliol amb la participació dels exalcaldes de Manresa, Jordi Valls, i Barcelona, Jordi Hereu, que van parlar sobre quines polítiques públiques locals han de servir per reforçar el teixit social en l'actual context de pandèmia.

Per Anjo Valentí, “les conclusions de totes aquestes trobades-col·loquis ens serviran per configurar el full de ruta i les bases de les propostes de polítiques públiques que oferirem a les manresanes i manresans en les eleccions municipals de 2023”.

Per assistir a l'acte cal confirmar l’assistència a manresa@socialistes.cat o al telèfon 93 872 0570.