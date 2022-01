L’Ajuntament de Manresa ha elaborat una nova Guia de Recursos i Serveis per a les Persones Grans, que posa a l’abast d’aquest segment de població tota la informació necessària sobre serveis socials, serveis sanitaris, envelliment actiu i ajuts econòmics i bonificacions, entre altres. L’objectiu és el d'aglutinar en un sol document tots els recursos que puguin contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones.

La guia compta amb una explicació detallada dels serveis que s’ofereixen i de com es poden sol·licitar. Dins l’apartat de serveis socials bàsics es detallen serveis com ara el transport adaptat, el servei de teleassistència o la llista de recursos residencials i centres de dia. Dins dels serveis sanitaris, s’hi poden trobar els Centres d’Atenció Primària, els serveis d’assistència hospitalària i les urgències mèdiques, així com els recursos per a la salut mental i l’atenció sociosanitària. La nova edició també inclou els serveis específics d’atenció a les dones i a les persones LGTBI.

Pel que fa a l’habitatge, s’expliquen els diferents programes per fer reparacions, arranjaments i manteniment de la llar, així com també els ajuts econòmics vinculats a aquesta àrea. També fa un petit recull sobre els avantatges en la reducció de preus en diferents serveis per a les persones majors de 60 anys o bé per haver arribat a la jubilació, i inclou una explicació de les prestacions econòmiques que es poden percebre. Un apartat de la vida social recull l’ampli ventall d’entitats i associacions de la ciutat que treballen per a les persones grans, els sindicats que tenen secció de jubilats i pensionistes, els casals i equipaments de proximitat, els òrgans de participació ciutadana, els complexos esportius municipals i els parcs de salut. En el darrer capítol, s’hi incorpora un llistat dels cossos de seguretat i protecció.

La guia per a persones grans estarà disponible a partir d’ara a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça Major, 1); al Centre Cívic Selves i Carner (Carrer de Bernat Oller, 14-16); al Casal de les Escodines (Carrer de Sant Bartomeu, 50-52); als Casals Cívics Pare Ignasi Puig, la Font i Mion Puig-Berenguer, i a les biblioteques del Casino i de l'Ateneu les Bases. A més, en format on-line, es podrà descarregar a la web de l’Ajuntament de Manresa, a l’apartat de Serveis per a les Persones Grans. Per més informació es pot trucar al 938 752 426 o enviar un correu electrònic a gentgran@ajmanresa.cat

La guia ha estat presentada avui per la regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa M. Ortega Juncosa; i una representació del Consell Municipal de la Gent Gran, Susi Garcia, Rosa Roura, Jaume Puig, Francesc Vergès, Miquel Vivó i Victor Feliu.