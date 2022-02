Manresa Turisme presenta una nova activitat que es desenvoluparà en un dels espais del recentment renovat Centre d’Interpretació del Carrer del Balç: una xerrada-taller sobre els usos i beneficis de les plantes medicinals, utilitzades des de l’època medieval. Concretament, de les herbes per reforçar el sistema immunològic.

L’activitat, prevista per al diumenge 13 de febrer a les 11 del matí, s’ iniciarà amb una part teòrica. Seguidament, es farà una demostració pràctica de com elaborar un dels remeis esmentats. Al final de l’activitat els assistents podran emportar-se un potet amb el remei que s’haurà preparat i un petit opuscle amb receptes i consells per cuidar les defenses.

Anirà a càrrec d’Ana García, especialista en plantes medicinals. Té un preu de 8 euros i durarà dues hores. L’aforament està limitat a 20 persones. Les reserves poden fer-se a www.manresaturisme.cat o al Centre d’Interpretació del Carrer del Balç. La previsió és organitzar diverses sessions al llarg de l’any de diferents temàtiques.