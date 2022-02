Amb l’any ignasià ja començat, Manresa es prepara per uns mesos carregats d’actes de la mà del projecte Manresa 2022. Per commemorar l’arribada d’Ignasi de Loiola a la ciutat, es durà a terme el 25 de març, a les 20 h, un concert de l’Escolania de Montserrat en un espai tan simbòlic com és la Basílica de la Seu de Manresa. Les entrades estan disponibles a través de la web www.manresa2022.cat. Tenen un preu de 15 euros a la zona A i de 12 euros a la zona de B de manera anticipada, i un preu de 18 euros a la zona A i de 15 euros a la zona de B si es compren a taquilla.

L’Escolania és un cor format per veus blanques, que des de fa més de 700 anys canta per a la Mare de Déu de Montserrat. En el concert del 25 de març, presentarà un petit esbós del repertori litúrgic que canta durant l’any: cants a la Mare de Déu i algunes peces pròpies dels diferents temps litúrgics anuals, bona part d’elles compostes pels Mestres de l’Escolania de Montserrat al llarg dels segles. Un programa d’actes transversal amb més de 100 activitats El concert de l’Escolania de Montserrat forma part d’un programa que conté més de 40 accions i 100 activitats i que està distribuït en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. Destaca el fòrum internacional de debat interreligiós —que abordarà el canvi climàtic des de la mirada jove— i les accions que enforteixen la connexió entre el País Basc i Catalunya, inici i final del Camí Ignasià. També les actuacions culturals i musicals, amb Love of Lesbian, la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Sílvia Pérez Cruz, Carles Cases, Manel Camp o Jordi Savall, entre molts altres. El programa sencer es pot descobrir a www.manres a2022.cat. L’organització està liderada per l’Ajuntament de Manresa i l’Oficina Tècnica de Manresa 2022, que compten amb un bon nombre d’institucions, organismes, entitats, associacions i persones a títol individual que s’han implicat en el projecte. De Manresa al món Manresa 2022 commemora els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va estar-se prop d’un any a la ciutat, s’hi va inspirar per a escriure els ‘Exercicis Espirituals’ i hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús. Per això, Manresa és considerada ciutat bressol de l’orde jesuïta. Tant és així que molts centres jesuïtes arreu del món duen el nom de Manresa. La commemoració —de relleu mundial— permet reivindicar i potenciar el llegat patrimonial de Manresa i consolidar el seu paper com a final del Camí Ignasià.