Els preus dels carburants van a l'alça d'ençà que va esclatar la guerra a Ucraïna, fet que ja es pot veure a les benzineres de Manresa. A la capital del Bages, els preus més baixos en gasoil i gasolina es registren a la zona del polígon dels Dolors.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del Govern Central ofereix el preu actualitzat de totes les benzineres. Així, pots saber quines són les gasolineres on et sortirà més barat omplir el dipòsit del cotxe.

Pel que fa a la gasolina 95, l'establiment més econòmic a Manresa és el BonÀrea del polígon els Dolors (1,491 euros el litre). Per darrere hi ha la benzinera EsclatOil de la carretera de Vic (1,519 euros el litre) i la Petroset de l'avinguda Pirelli (1,559 euros el litre).

En el cas dels conductors de gasoil A, les tres més econòmiques es repeteixen. El preu d'aquest combustible és d'1,392 euros el litre a la BonÀrea dels Dolors, d'1,419 a l'EsclatOil i d'1,439 a Petroset.