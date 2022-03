El comerç de Manresa traurà a partir d’avui i fins diumenge els seus estocs de temporada al carrer en una nova edició del Forastocks. S’havia de celebrar el cap de setmana passat, però la previsió de pluja va fer que s’ajornés. També serà el Forastocks de la recuperació després que l’any passat s’hagués d’ajornar per la covid i només se celebrés a les botigues.

Avui i demà el comerç traurà els estocs de temporada al carrer. I diumenge hi haurà parades al primer tram del passeig Pere III. Hi haurà roba d’home, dona i nen; bijuteria; marroquineria o perfumeria. Al segon tram del mateix Pere III hi haurà vehicles d’ocasió.

A Crist Rei hi haurà atraccions infantils i també se sortejaran videojocs entre els compradors.