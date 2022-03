La Clínica Sant Josep va estrenar el 12 de juliol passat el nou aparcament de les instal·lacions; una millora que convenia molt perquè, fins aleshores, l’aparcament, que era gratuït i bastant caòtic, tenia la majoria de les 64 places ocupades per professionals de la casa. Amb el nou aparcament, de pagament, es va fer el salt a 96 places. Fins el passat dia 12 hi han aparcat els primers vuit mesos un total de 83.504 vehicles.

Fonts de la Clínica expliquen que cal tenir en compte que han estat vuit mesos molt irregulars perquè, a causa de la pandèmia, algunes temporades, com que els familiars no podien acompanyar els usuaris, els deixaven a la porta i i marxaven; no aparcaven. Asseguren que en tot aquest temps no hi ha hagut cap incidència. Les dues primeres setmanes de funcionament van detectar que alguns conductors encara no tenien clar que ara l’única entrada és pel carrer dels Caputxins i l’única sortida pel del Purgatori. Van reforçar la informació a nivell dels cartells i es va resoldre.

El darrer mes, encara en una situació no del tot normalitzada pel que fa als acompanyants, hi han aparcat 11.626 vehicles. L’estada mitjana per cotxe és d’1 hora i 10 minuts; les hores de màxima ocupació són els dies laborables, de 7 del matí a 8 del vespre, i l’ocupació màxima ha estat de 82 cotxes de les 96 places disponibles.

Una millora molt agraïda

El doctor Albert Estiarte, director de la Clínica Sant Josep i adjunt a la direcció general de la Fundació Althaia, destaca que «la posada en marxa de l’aparcament va suposar un salt qualitatiu per als nostres pacients i usuaris. A hores d’ara, podem garantir que els usuaris tenen places disponibles per poder venir, fet que agilitza i fa més còmode l’arribada a la Clínica». Per altra banda, «amb el nou circuit de l’aparcament, amb una única via d’entrada pel carrer dels Caputxins i de sortida pel del Purgatori, s’ha facilitat el trànsit tant a l’interior com a l’exterior de l’aparcament, evitant cues d’espera per a entrades i sortides al carrer dels Caputxins i adjacents».

Estiarte valora que «és una de les darreres millores que més han agraït els nostres usuaris i pacients, com ens detallen en les enquestes de satisfacció que es fan després de visitar la Clínica».

Les obres van començar el 30 de novembre, van durar menys del previst i van tenir una inversió de 784.000 euros. El nou pàrquing ocupa 3.909 m2, 1.108 més que els que tenia. Una part els ha guanyat del pati del Centre de Disminuïts Físics del Bages, que també forma part d’Althaia i que es va arreglar amb la inversió per a l’aparcament. L’altra part correspon a una finca que va comprar la Clínica.