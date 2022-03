L’aigua serà la protagonista de la sisena edició del «Temps de…», dedicada a apropar, d’una manera lúdica i didàctica, la tecnologia i la ciència al conjunt de la ciutadania. El programa del «Temps d’aigua» oferirà fins al 30 d’abril contes per als infants, club de lectura, presentació d’un llibre, xerrades, concursos, activitats en família i tallers.

Fa sis anys va néixer el projecte «Temps de...» impulsat per Montserrat Alsina, professora de la UPC i investigadora matemàtica, per transferir ciència i tecnologia a la ciutadania, projectant el potencial científic i tecnològic de la UPC a Manresa a través de plataformes de cultura com les biblioteques.

La primera edició es va dedicar a les matemàtiques, la segona als minerals i roques, la tercera a la química, la quarta als robots, i la cinquena als motors, si bé va quedar escapçada pel confinament.

En aquesta sisena edició, el programa està dedicat a l’aigua i s’emmarca en el projecte anual Aquaesteam, organitzat per la UPC Manresa i el Parc de la Séquia, que promou l’empoderament d’infants i joves, especialment nenes i noies, en el camp tecnològic proposant reptes amb l’aigua com a denominador comú.

La programació inclou contes per als infants, club de novel·la per a adults, presentació del llibre de Francesc Canosa Aigua a les venes sobre la construcció del canal d’Urgell, amb referències a la séquia de Manresa. També, xerrades divulgatives, concursos, activitats en família i tallers per a totes les edats, alguns dissenyats especialment per a l’ocasió com «Els bits gravats a l’aigua» o «Internet de l’aigua», que s’oferiran també a les escoles. S’ha dissenyat també un taller formatiu per als docents per animar-los a portar activitats a les aules. Com els altres anys, també hi ha exposicions.