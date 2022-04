El comitè d’empresa de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ha dit «prou» a una situació que s’ha tornat «insostenible» en el transcurs dels dos últims anys a causa de la covid-19, i ha avisat que cal valorar més la feina dels professionals ara que es negocia un nou conveni per al sector.

Segons el comitè, l’epidèmia ha agreujat mancances que fa temps que s’arrosseguen. «Es doblen torns (14 hores), es treballen tres caps de setmana al mes incloent festius», així que «difícilment es poden respectar els períodes de descans de molts». A més, «les ràtios de pacients que s’assumeixen estan per sobre de les recomanacions, i en alguns casos s’arriba a poder posar en risc la seguretat dels pacients, i afegir molta més pressió en el desenvolupament de les nostres tasques».

Avisen que «estem patint una fuga de professionals important», que no ve de nou, ja sigui per la posició geogràfica «o perquè en moltes altres institucions del sector ofereixen llocs de treball molt més atractius i amb millors condicions contra els quals sembla que la nostra fundació no pot competir».

La conseqüència són professionals cremats, estressats, baixes i,«evidentment, també es veu reflectit en les llistes d’espera».

Un altre problema que exposa el comitè és la precarietat d’alguns contractes de curta durada, amb moltes rotacions de torns i serveis. «La manca d’un lloc de treball amb un horari fix i d’aquestes característiques fa que la conciliació familiar versus la laboral sigui pràcticament impossible».

Alerta de les dificultats en la formació continuada. «La Fundació Althaia ha apostat per ser un hospital universitari pioner en investigació en l’àmbit autonòmic i estatal, però tot i així la nostra formació s’ha de cursar fora de l’horari laboral sabent que és imprescindible per garantir una assistència de qualitat i personalitzada, la qual cosa la fa inviable».

Davant d’aquesta situació, «diem prou, i ara encara més que s’està negociant un nou conveni per al sector, on es presenta una nova oportunitat per poder reconduir aquestes situacions negatives».

Qualifiquen de «minses» les millores que s’ofereixen i afirmen que «no es valora la nostra feina i el nostre esforç per part de la patronal, que manté una actitud de negació a totes les propostes aportades des dels sindicats a la taula negociadora».