Indignació a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) pel tall de llum que ha deixat vuit famílies amb dotze infants sense subministrament després de l'acció d'operaris d'Endesa acompanyats per agents antiavalots a l'immoble ocupat del barri de la plaça Catalunya de Manresa.

Els activistes s'han concentrat davant l'Ajuntament on han cridat consignes per reclamar el dret a tenir aigua, llum i sostre.

Han reclamat una solució per part del govern municipal perquè es troben sense poder fer funcionar els electrodomèstics, el que significa que no poden fer el menjar ni escalfar-se en un moment de baixes temperatures.

En roda de premsa han qualificat d'inconcebible que el primer que hagin vist els infants aquest matí és el desplegament policial amb furgonetes i agents amb armes llargues.

La plataforma ha explicat que Endesa ja havia intentat prèviament fer el tall i que l'Ajuntament n'està informat.

"Imagineu la situació de les famílies amb infants que el primer que han vist aquest matí quan s'han llevat ha estat el seu carrer acordonat com si fossin criminals i que els treien la llum de casa. Envien els antiavalots als desnonaments", ha lamentat la Plataforma en un comunicat previ a la roda de premsa.

La versió d'Endesa

Endesa ha explicat que l'Ajuntament no té catalogades aquestes famílies com a vulnerables, amb la qual cosa no es poden acollir a la Llei de pobresa energètica.

Tot i això, la companyia informa que es pot fer una contractació temporal d'electricitat amb un alta d'urgència encara que tinguin la llum punxada. Si es tramita, per part de l'Ajuntament i de les famílies, es col·loca un comptador temporal fins que s'hagin complimentat els tràmits per entrar dins el cercle de protecció a famílies en situació de pobresa energètica.

Segons Endesa, aquest és un tema que ve de llarg, la situació és palesa i coneguda i, tot i així, no s'ha fet la tramitació requerida.

Tractant-se d'un tema no sobrevingut desconeixen el motiu pel qual no s'ha actuat des de l'Ajuntament, que ha de cursar la sol·licitud de contractació temporal amb el document d'alta d'urgència.

Més enllà d'això, "l'Ajuntament ha de validar que són famílies vulnerables i ha de tramitar aquesta situació perquè es puguin acollir a la Llei de pobresa energètica. La pilota és a la seva teulada fa dies".

Endesa insisteix que si arriben els documents es reconnecta immediatament. "Tenen la documentació imprescindible per reconnectar i no ho han fet el tràmit".

Pel que fa a la intervenció Endesa en aquest bloc ocupat i no en altres que també tenen la llum punxada, Endesa afirma que "es talla la llum quan es detecta una situació de risc que posa en perill la vida de les persones".

La companyia defensa que la connexió era una font de perill i davant d'aquest risc no pot fer ulls grossos i mirar cap a una altra banda. "La situació era obertament de risc potencial i calia actuar per evitar mals major. No es pot posar en perill la vida de persones ni la seguretat de bens immobles".