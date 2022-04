Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, el 2020 les persones més grans de 65 anys representen el 20 % de la població general de Manresa, i es preveu que en els pròxims anys aquest col·lectiu augmenti significativament per l’increment de l’esperança de vida i l’entrada a l’edat de la jubilació de la generació del baby boom.

Els percentatges d’envelliment, majors de 65 anys, i de sobreenvelliment, població més gran de 85 anys dins la franja de majors de 65, se situen per sobre de la mitjana catalana. Mentre que a Manresa el percentatge d’envelliment era del 19,9 % el 2020, a Catalunya se situava en el 19. Pel que fa a sobreenvelliment, a Manresa era també del 19,9 % el mateix any, i a Catalunya del 17,1.

La covid

Els darrers anys la població de gent major de 65 anys ha crescut de manera contínua fins el 2019, quan va aparèixer la pandèmia de la covid. Llavors es va passar del 20,5 % al 19,9 del 2020. Tot i així continua sent una de les ciutats per sobre de la mitana catalana.

A Manresa es preveu que la població variarà poc als llarg dels pròxims 10 anys. Ara és de 78.231 habitants segons el darrer padró municipal aprovat per l’Ajuntament. Tot i així es calcula que el col·lectiu de més de 65 anys creixi entre un 10 i un 15 %. Pel que fa als majors de 85 anys, l’augment seria d’entre un 9 i un 21 %. «Això tindrà a veure amb la gent que arribi a la ciutat i les seves edats», assegura la regidora d’Acció i Inclusió Social, Mariona Homs. «La gent ja no arriba a gran, sinó a molt gran. Envellim cada cop més tard. Una persona de 65 anys no és vella. L’OMS diu que la corba de l’envelliment apareix als 85 anys. Als 85 comencem a ser el que s’anomena vell fràgil», explica.

Menys naixements

L’increment de la longevitat juntament amb la disminució de la fecunditat provocarà canvis sense precedents en les estructures de la població a Manresa. El 2020, per exemple, Manresa va tenir la xifra més baixa de naixements en dues dècades. En concret n’hi va haver 637, mentre que el 2008 van ser 968. És un 34 % menys. Des del 2008 que han anat baixant.

Si la població de la ciutat es mira en forma de piràmide, la base més ample és la que va dels 35 als 65 anys, mentre que les generacions inferiors i posteriors disminueixen.